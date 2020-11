LOSC Mercato : AS Rome, le dossier Luis Campos tourne court

Publié le 15 novembre 2020 à 21:53

En froid avec la haute direction du LOSC, Luis Campos est annoncé sur le départ. Présenté comme le favori pour la signature du responsable de Lille OSC, l’AS Rome se serait finalement désisté du dossier.

LOSC : Luis Campos sur le départ ?

Après plusieurs années de présence au LOSC, Luis Campos voudrait changer d’air. Considéré comme l’un des meilleurs dénicheurs de talents du monde, le Portugais a à son actif plusieurs recrutements judicieux (Nicolas Pépé désormais à Arsenal, Victor Osimhen parti au SSC Naples, Rafael Leao qui a rejoint le Milan AC, Thiago Mendes cédé à l'OL, Luis Araujo, Burak Yilmaz...) L'architecte du recrutement lillois envisagerait désormais de relever un nouveau challenge. Son départ de Lille OSC serait donc imminent, au grand dam du président Gérard Lopez et surtout de l’entraîneur Christophe Galtier. Mais alors que l’AS Rome était présenté comme sa prochaine destination, Luis Campos ne devrait plus débarquer dans l’écurie italienne. Selon les informations de Calciomercato, les dirigeants du club de Serie A auraient décidé d’abandonner la piste menant au bras droit de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez, pour deux raisons.

AS Rome : le dossier Luis Campos doublement plombé

Le média italien rappelle d’abord que le responsable de la formation du nord était bel et bien la priorité du nouveau propriétaire des Giallorosso, le milliardaire américain Dan Friedkin, mais ce dernier a décidé d’abandonner le dossier parce que l'ancien responsable de l'AS Monaco souhaite travailler depuis chez lui, à Monte Carlo. De plus, le propriétaire américain de l'AS Rome serait désormais agacé par les lenteurs des négociations entre le LOSC et le Portugais pour la résiliation de son contrat. Un retrait du grand favori romain qui ouvre un boulevard pour les autres prétendants à la signature du grand patron du recrutement des Dogues…













Par JOËL