PSG Mercato : Plus de 60 M€ investis pour deux prodiges ?

Publié le 17 novembre 2020 à 11:15

Le PSG est toujours actif sur le marché des transferts. Si la rumeur Sergio Ramos enfle, cela pourrait être un simple écran de fumée des dirigeants parisiens, dont le regard se porte véritablement sur deux jeunes joueurs très en vogue en ce moment. Une enveloppe de 60 à 70 millions d'euros serait en préparation pour attirer les deux futurs stars de l'Ajax Amsterdam et du Red Bull Salzbourg.

Le PSG sur deux gros coups mercato

Oubliez Sergio Ramos, voici les deux véritables cibles du PSG pour le mercato estival prochain. Le défenseur du Real Madrid se sert du Paris SGpour obtenir les conditions qu'il souhaite pour sa prolongation de contrat en Espagne et les dirigeants parisiens pourraient bien profiter de cet écran de fumée pour foncer sur deux joueurs au fort potentiel. Selon Mundo Deportivo, le Paris SG se pencherait sérieusement sur le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam, Ryan Gravenbach. Le prodige de 18 ans vient d'être appelé pour la première fois avec l'équipe nationale des Pays-Bas et est déjà comparé à Paul Pogba. Le prix a payé est élevé, mais abordable pour Paris : 38 millions d'euros selon l'évaluation de la direction de l'Ajax. Mais Gravenbach attire de nombreuses convoitises et la concurrence sera rude pour le PSG, qui devra batailler avec la Juventus et le FC Barcelone.

Le prodige Dominik Szoboszlai en approche ?

Il en va de même pour Dominik Szoboszlai, qui fait forte impression en ce début de saison. L'ailier du Red Bull Salzbourg vient de qualifier, à 20 ans, la Hongrie pour l'Euro 2021, en inscrivant le but décisif contre l'Islande dans les derniers instants. Buteur en Ligue des champions contre le Lokomotiv Moscou et l'Atlético de Madrid, Szoboszlai bénéficierait d'une clause libératoire dans son contrat, estimée à 24 millions d'euros. Une véritable aubaine pour le PSG, qui serait prêt à foncer sur le joueur, comme le dévoile France Football. Mais le Hongrois est très en vue et intéresse les plus grands clubs européens, compte tenu de son prix qui semble dérisoire face à son talent. Arsenal, l'AC Milan, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich sont sur le coup. Il faudra donc être très convaincant du côté de Paris. Si le PSG parvenait à réaliser ces deux transferts au mercato d'été, voilà qui donnerait une nouvelle impulsion aux champions de France et des armes impitoyables dans la course à la Ligue des champions.













Par Matthieu