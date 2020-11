PSG Mercato : Un départ surprise prévu dès cet hiver !

Publié le 13 novembre 2020 à 13:30

Le PSG ne reste pas inactif pendant la trêve internationale et se penche sur le mercato hivernal. Les dirigeants du club parisien pourraient décider de laisser filer un de leurs milieux de terrain en Italie, afin de faire venir un joueur convoité de longue date.

Le PSG s'active sur le mercato

L'hiver s'annonce chargé pour le PSG hors des terrains. D'une part, l'avenir de Thomas Tuchel, même s'il s'avère désormais moins sombre qu'il y a quelques jours, reste suspendu à une décision de l'état-major parisien. L'entraîneur n'a de toute façon plus que la fin de la saison à tirer au Paris SG, son contrat se terminant en juin 2021. La question de sa prolongation va quoi qu'il arrive se poser, mais ce n'est pas le dossier contractuel le plus chaud. En effet, les dirigeants parisiens travaillent aux prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Si, pour le Français, les discussions semblent compliquées et un départ probable cet été, le Brésilien parait convaincu par le projet parisien et souhaiterait définitivement s'inscrire dans l'histoire du club. Il pourrait même convaincre son ami Lionel Messi de venir finir sa carrière à Paris. Leonardo pourra d'ailleurs engager des discussions avec l'Argentin du FC Barcelone dès le mois de janvier.

Leandro Paredes vers l'Italie ?

Outre la prolongation d'Angel Di Maria, également à l'étude, le marché des transferts risque d'être agité cet hiver au PSG. En effet, Leonardo est toujours sur le pont pour s'offrir les services du milieu de terrain de l'Inter Milan, Christian Eriksen. Le Danois n'entre plus dans les plans d'Antonio Conte. "Le coach a des idées différentes, on verra ce qu'il se passera en janvier", a récemment lâché l'ancien joueur de Tottenham. Le divorce semble consommé avec l'Inter, qui n'est pas contre l'idée de lâcher le joueur. Le PSG, selon la presse italienne, reste en pole position pour le faire venir dès cet hiver. Les dirigeants milanais auraient d'ailleurs un plan tout tracé, selon La Gazzetta dello Sport. Ils envisageraient un échange sec entre Christian Eriksen et Leandro Paredes. Le milieu argentin de 26 ans, arrivé à Paris il y a deux ans pour un montant estimé de 47 millions d'euros, vaut plus cher que le Danois. L'Inter devra sans doute allonger quelques millions d'euros, mais le PSG ne serait pas insensible à cette option.













Par Matthieu