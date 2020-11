PSG Mercato : Sergio Ramos se moque de Paris et ne viendra pas

Publié le 16 novembre 2020 à 11:45

Les rumeurs faisant état de l'arrivée du défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos, au PSG vont bon train. La presse espagnole indique que les dirigeants parisiens seraient prêts à offrir un salaire mirobolant au capitaine emblématique des Merengue, dont le contrat prend fin à l'issue de la saison et dont les négociations avec sa direction patinent.

Le PSG vraiment sur Sergio Ramos ?

C'est l'un des feuilletons de l'automne au Real Madrid. Après maintenant 15 ans de bons et loyaux services dans la capitale espagnole, Sergio Ramos serait sur le départ. En effet, le défenseur espagnol, dont le contrat prend fin en juin 2021, cherche un terrain d'entente avec sa direction pour une prolongation de contrat. Malgré la volonté du capitaine madrilène de finir sa carrière dans son club de coeur, les négociations sont difficiles, compte tenu des exigences du joueur et de son âge, 35 ans. Le Real Madrid serait prêt à offrir un an supplémentaire à Sergio Ramos, tout en lui permettant de conserver son salaire d'environ 12 millions d'euros par an. Mais l'homme aux 100 buts au Real ne l'entend pas de cette oreille et veut assurer son avenir sur le plus long terme, quitte à partir du club, pour le PSG notamment. L'issue de cette affaire pourrait être connue ce lundi, alors que le défenseur doit s'exprimer sur son futur.

Sergio Ramos se sert juste du PSG

La presse espagnole, le quotidien sportif AS en tête, est persuadé que le PSGva sortir les gros sous pour s'attacher les services de l'expérimenté défenseur, vainqueur de quatre Ligue des champions. Selon les médias ibériques, les dirigeants parisiens s'apprêtent à offrir trois ans de contrat à Sergio Ramos, assortis d'un salaire de 20 millions d'euros annuels. Un pont d'or pour le joueur. Mais en France, L'Equipe l'assure, Sergio Ramos n'a nullement l'intention d'aller à Paris et Leonardo ne serait pas si intéressé que ça par Ramos, vieillissant. La tactique de l'international espagnol serait donc très classique. Faire chauffer la machine à rumeurs pour convaincre le Real Madrid de céder à ses désirs. "L’entourage du joueur a profité de certaines amitiés dans la presse espagnole pour laisser planer une hypothétique offre du PSG", écrit le quotidien sportif français. Et en se jouant des Parisiens, Sergio Ramos pourrait bien arriver à ses objectifs rapidement.













Par Matthieu