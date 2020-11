AS Monaco - PSG : Ligue 1, Niko Kovac menace les Parisiens

Publié le 18 novembre 2020 à 12:35

L’AS Monaco se montre ambitieuse face au PSG, son adversaire de ce vendredi soir, au stade Louis II. Niko Kovac, le nouvel entraîneur du club du Rocher, a défié ouvertement le leader de la Ligue 1.

AS Monaco : Niko Kovac prêt pour défier le PSG

L’AS Monaco reçoit le PSG, ce vendredi (21h), lors de la 11e journée de Ligue 1. Bien que leader incontesté de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain ne fait pas peur à Niko Kovac, entraîneur des Monégasques. Son équipe reste sur deux victoires contre les Girondins de Bordeaux (4-0) et le voisin l'OGC Nice (2-1). Après donc la trêve de deux semaines, le technicien serbe se sent mieux armer pour affronter « la meilleure équipe du championnat ». Il espère voir ses joueurs se donner à fond contre les nombreuses stars parisiennes. Son objectif ? Prendre « un point voire trois » à domicile contre l'équipe de Thomas Tuchel. « Nous allons essayer de prendre des points et pour cela, nous devrons être à 100% et jouer en équipe. Je crois en mes joueurs, ils se donnent à 100% et c’est le plus important », a déclaré Niko Kovac, sur le site internet de l’AS Monaco.

Kovac compte sur Ben Yedder contre les Parisiens

Le coach du club de la Principauté compte surtout sur son capitaine pour faire la différence contre le PSG. « Wissam Ben Yedder est une grande star aussi », a-t-il souligné. Grâce à son statut de « leader et son d'expérience », le buteur est attendu pour jouer un rôle décisif vendredi. Niko Kovac est certain qu’il va « influencer les jeunes joueurs » et apporter « son aide à toute l'équipe par ses qualités ». « Je pense que c'est un honneur pour lui d'être le capitaine et je suis content qu'il le soit », a conclu l’entraîneur du Rocher. Meilleur buteur du dernier championnat avec 18 buts, à égalité avec Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder est bien parti pour finir sur le podium encore cette saison. En 10 matchs disputés, il a marqué 6 buts pour une passe décisive. Grâce à ses performances, son équipe est 6e avec 17 points, à un point de la 3e place de Ligue 1 et à 7 points du Paris SG.













Par ALEXIS