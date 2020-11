FC Nantes : Les regrets de Gourcuff après le nul contre Metz

Publié le 23 novembre 2020 à 00:00

Le FC Nantes a connu un coup d’arrêt dimanche contre le FC Metz. Christian Gourcuff s’est exprimé après le nul du FCN à domicile contre le FC Metz (1-1). Une fois de plus, le coach nantais dénonce les décisions arbitrales.

Christian Gourcuff frustré après le nul du FC Nantes

Le FC Nantes n’a pas réussi à enchaîner un deuxième succès en Ligue 1. Dimanche, le FCN s’est contenté du nul (1-1) à domicile contre le club mosellan. Randal Kolo Muani (29e) a ouvert le score pour les Canaris. Ceux-ci se sont faits reprendre avant la mi-temps sur un penalty transformé par Aaron Leya Issaka. Après la rencontre, Christian Gourcuff a exprimé son courroux contre l’arbitrage. Le coach du FCN dénonce le penalty « venu de nulle part » accordé aux Grenats. « Chaque week-end, on en parle [du VAR], on n’est pas du tout dans l’esprit du jeu. Les arbitres appliquent des règlements même s’ils sont bêtes », a pesté le technicien breton cité par 20 Minutes.

Les Canaris de nouveau peinés par la VAR ?

Pour Sébastien Corchia, le FC Nantes a été affecté par le penalty « offert » aux visiteurs. « Le penalty a cassé notre élan. Si on arrive à 1-0 à la mi-temps, on aborde la deuxième plus sereinement », a indiqué le latéral nantais. Comme son poulain, Christian Gourcuff estime que le tir au but du FC Metz a peiné son équipe. Pour l’entraîneur nantais, ses poulains manquaient d’envie au retour des vestiaires. « On a fait preuve de volonté ensuite, mais on a perdu en lucidité et comme ils avaient des arguments en attaque, cela a accentué le doute chez nous », a déploré le coach des Canaris. Après son nul, Nantes cale à la 14e place de Ligue 1. Les Jaune et vert se déplacent sur la pelouse du RC Lens (9e) lors de la prochaine journée du championnat.













Par Ange A.