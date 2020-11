FC Nantes Mercato : Nouveau danger à l’horizon pour Gourcuff

Publié le 18 novembre 2020 à 12:05

Christian Gourcuff souhaite renforcer son secteur offensif. Mais c’est le contraire qui pourrait se produire au FC Nantes, et dès le prochain mercato hivernal.

FC Nantes : Christian Gourcuff en danger pour un crack

Priorité de Christian Gourcuff durant le mercato estival, le renfort de l’attaque ne s’est pas passé comme il l'aurait souhaité. Si Jean-Kevin Augustin a finalement été signé, ce dernier n’a pas encore donné satisfaction. D’ailleurs, arrivé avec un gros manque de condition physique, l’ancien Monégasque n’a joué que 17 minutes depuis le début de la saison. En revanche, la bonne surprise, c’est Randal Kolo Muani. Alors qu’on ne l’attendait pas à ce niveau de performance, le jeune avant-centre s’est rapidement imposé comme la locomotive du secteur offensif du FC Nantes en ce début de saison. Une prouesse qui n’a pas échappé au sélectionneur de l’équipe de France Espoirs qui s’est dépêché de le convoquer. Et bien en a pris au sélectionneur, car Randal Kolo Muani a marqué le dernier but des Bleuets contre la Suisse (3-1) lundi dans le temps additionnel.

Pour les dirigeants nantais, il n’est donc pas question d’exposer le prodige aux convoitises des grosses écuries, françaises ou étrangères. Ainsi, les discussions sont désormais ouvertes pour prolonger son contrat qui expire en juin 2022. Mais les performances de Randal Kolo Muani en club et en sélection auraient déjà été remarquées par certains clubs…

Randal Kolo Muani déjà visé

Selon Jean-Marcel Boudard, journaliste d’Ouest France, le FC Nantes pourrait avoir du mal à prolonger la pépite de 21 ans. « Les discussions pourraient être compliquées », a-t-il prévenu dans l’émission « Sans contrôle ». Et le confrère d’argumenter : « Le joueur n’a peut-être pas oublié ces trois dernières années. Lors de son prêt à Boulogne, le club avait inclus une option d’achat donc ça veut dire qu’on ne comptait pas sur lui. En mars, c’était aussi la dernière roue du carrosse. » De plus, « la proposition actuelle est très éloignée de ses attentes ». Et même si le FC Nantes a encore un peu de temps pour revoir sa proposition à la hausse, les prétendants du jeune avant-centre « pourraient se manifester dès cet hiver ». Autrement dit, Christian Gourcuff pourrait rapidement perdre sa meilleure arme offensive, alors que Jean-Kevin Augustin semble encore très loin de retrouver sa condition physique. Et Jean-Marcel Boudard de conclure : « Ce dossier est un enjeu, et on peut s’attendre à des négociations serrées et longues… »













Par JOËL