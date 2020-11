PSG Mercato : Kylian Mbappé, ni prolongation, ni Real Madrid

Publié le 23 novembre 2020 à 17:00

Le dossier Kylian Mbappé est l'un des plus compliqués à gérer pour le PSG ces dernières années. En fin de contrat en juin 2022, l'attaquant parisien, qui approche les 100 buts, avec le Paris SG, n'est pas vraiment engagé sur la voie d'une prolongation, mais n'est plus vraiment omnubilé par le Real Madrid. Un autre club lui tiendrait beaucoup plus à coeur.

Pas de PSG ni de Real Madrid pour Mbappé ?

L'avenir de Kylian Mbappé au PSG n'est définitivement pas assuré. Ces derniers jours, la tendance va plutôt vers un départ du prodige parisien à la fin de la saisons. En effet, la prolongation du contrat du Français, qui prend fin en juin 2022, n'avance pas. Le joueur souhaite visiblement franchir un nouveau palier et ne croit plus en la possibilité du PSG de remporter la Ligue des champions dans les deux ans à venir. Ainsi, Mbappé serait sur le départ et le PSG réfléchirait à bâtir une nouvelle équipe axée autour d'une unique grosse star : Neymar. Pour l'attaquant de l'équipe de France, il est désormais l'heure de faire un choix. Et si le Real Madrid a longtemps été l'un des rêves de Kylian Mbappé, on est convaincu, du côté de l'Angleterre, qu'un club et un entraîneur peuvent poser leur patte sur un transfert qui serait historique.

Jürgen Klopp a tous les arguments pour convaincre Mbappé

À Liverpool, l'espoir de voir Kylian Mbappé lâché le maillot du PSG pour celui des Reds en grand. Kevin Phillips, ancien attaquant aux centaines de matches en Premier League, notamment à Sunderland où il a passé six ans, est sûr de la capacité du coach allemand à convaincre le Parisien : " Je pense sincèrement que Jürgen Klopp peut convaincre Kylian Mbappé de venir à Liverpool. C’est bien beau de jouer à Paris, mais il ne joue contre personne, a lâché l'ex-buteur à Football Insider. En tant que compétiteur, vous avez forcément envie de vous mesurer à la Premier League. Ce serait bénéfique pour lui de venir dans le meilleur championnat du monde, dans l’un des meilleurs clubs de la planète afin de se confronter aux meilleurs défenseurs chaque semaine. À titre personnel, j’adorerais le voir en Premier League. Si l’un des trois attaquants de Liverpool devait partir, Mbappé serait vraiment idéal pour Liverpool. J’ai du mal à imaginer Mané ou Salah partir, mais Firmino peut être celui qui va céder sa place à Mbappé. Klopp a suffisamment de pouvoir d’attractivité pour convaincre n’importe quel joueur de signer chez lui." La guerre pour Kylian Mbappé est bel et bien lancée.













Par Matthieu