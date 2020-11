PSG Mercato : Kylian Mbappé annoncé proche d’un départ

Publié le 20 novembre 2020 à 18:00

Le PSG a engagé des négociations avec Kylian Mbappé pour prolonger son contrat qui expire en juin 2022. Parallèlement, plusieurs clubs, notamment le Real Madrid, sont en embuscade pour le recruter. Selon Vadim Vasilyev, le jeune attaquant est parti pour quitter le Paris Saint-Germain, afin de gagner des titres et trophées.

Kylian Mbappé parti pour quitter le PSG selon Vasilyev

Priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé est-il prêt à faire le grand saut vers l’étranger ? Vadim Vasilyev pense que c’est le moment. « Il va devoir prendre des décisions très importantes, très lourdes. Aujourd'hui, on semble plus se diriger vers un départ », a-t-il confié à la chaîne Téléfoot. L’ancien président de l’AS Monaco rappelle que le buteur du PSG « est ambitieux, veut gagner des titres, veut tout gagner et battre tous les records ». Pour ce faire, Kylian Mbappé pourrait bien aller voir ailleurs s’il ne gagne pas la Ligue des champions avec le club de la capitale cette saison.

Toutefois, le départ de l’ancien joueur de l’AS Monaco n’est pas absolu. L’ex-dirigeant du club du Rocher laisse une porte ouverte à une prolongation du contrat de ce dernier à Paris. « Rien n'est impossible ! Kylian Mbappé (22 ans le 20 décembre) est encore jeune. Si, demain, le PSG peut lui proposer un projet vraiment ambitieux où il se sent à l'aise pour aller plus loin, en lui donnant les chances de tout gagner dans sa vie, il a ses chances », a indiqué Vadim Vasilyev.

L'AS Monaco voulait céder le Tricolore au Real Madrid

Pour mémoire, le Tricolore natif de Bondy a été transféré par l’AS Monaco au PSG en août 2017, après avoir gagné le titre de champion de France. À cette époque, Vadim Vasilyev et la Direction du club de la Principauté souhaitaient le céder au Real Madrid. Mais le joueur, alors âgé de 18 ans, a préféré rester en France pour y poursuivre sa progression, avant d’envisager un départ à l’étranger. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi avait déboursé 145 M€ hors bonus pour le recruter, sous forme de prêt avec option d’achat. Selon Transfermarkt, Kylian Mbappé est coté à 180 M€ actuellement, à un an et demi de la fin de contrat au Paris SG.













Par ALEXIS