PSG Mercato : Kylian Mbappé, le Real Madrid a un plan secret

La prolongation du contrat de Kylian Mbappé avec le PSG est évoquée ces derniers jours, mais les nouvelles en provenance d’Espagne relancent le débat sur le transfert de l’attaquant du Paris Saint-Germain au Real Madrid.

Kylian Mbappé au Real Madrid pour 120 M€ ?

Leonardo a confirmé des négociations avec Kylian Mbappé pour la prolongation de son contrat qui prend fin en juin 2022. Le PSG met donc les bouchées doubles pour convaincre le buteur de 22 ans. Parallèlement, plusieurs clubs, dont le Real Madrid ou encore Liverpool, sont en embuscade pour débaucher le français. Visé par le club madrilène depuis son départ de l’AS Monaco à l’été 2017, Kylian Mbappé reste la priorité de Zinedine Zidane. Eurosport (dans sa version espagnole) assure que la Direction du Real Madrid est « optimiste sur l’éventuelle signature de la star française ». Le média indique que le natif de Bondy « suit ‘la feuille de route’ établie par Florentino Pérez et son équipe ». Par conséquent, il aurait déjà « informé » les responsables du Paris Saint-Germain « qu’il n’envisageait pas de signer un nouveau contrat », à en croire la source.

Pour se donner les moyens de convaincre Nasser Al-Khelaifi, le grand patron du club madrilène serait disposé à faire une offre maximale de 120 M€. D’après Eurosport, il est question « d’une opération qui ‘sera d’environ 100 M€ et en aucun cas ne dépassera 120 M€ ».

Le buteur du PSG décidé à rejoindre les Merengues ?

Notons que si le PSG ne parvient pas à prolonger le contrat de Kylian Mbappé d’ici juin 2021, ce dernier pourrait s'engager librement six mois plus tard avec les merengues. Et pour éviter de se retrouver dans cette situation, les Parisiens seraient contraints de le transférer lors du mercato de l’été prochain. Dans tous les cas, le Real Madrid ne lâche pas le Tricolore d’une. Kylian Mbappé est en effet « en contact avec Zinedine Zidane et il travaille pour rejoindre les Merengues », selon la source.

Pour mémoire, l'ancien Monégasque a été transféré au Paris SG le 31 août 2017 contre un montant de 180 M€, bonus compris.













