OM Mercato : Le club s’active, deux décisions sont tombées

23 novembre 2020

Ça bouge dans tous les sens à l’ OM. Alors qu’une pépite pourrait être recrutée sous peu, une autre est sur le point de se faire virer de l’Olympique de Marseille.

OM : un jeune défenseur central sénégalais mis à l’essai

L’ OM pense à la relève et la formation occupe une place centrale dans son projet sportif. Selon le compte Twitter Treize013, Siriki est actuellement à l’essai à la Commanderie. Un essai commencé sous de bons signes puisque le prodige de 18 ans a marqué un but de la tête samedi matin lors d’une opposition entre la N2 et les U17 nationaux Marseillais. Mais malheureusement, la pépite défensive sénégalaise n’a pas terminé le match à cause d’une blessure. Les examens médicaux permettront de savoir la nature et l’ampleur de la blessure de Siriki.

Une pépite bientôt virée du centre de formation

Alors que Siriki a de fortes chances d’être retenu à l’ OM, une autre pépite va être limogée. Rayan Khetir a signé un contrat aspirant avec l’Olympique de Marseille et est considéré comme un grand espoir du club. Mais le prodige de 16 ans est un indiscipliné notoire. Cette fois, il a manqué de respect à ses encadreurs. Un comportement jugé inacceptable par Nasser Larguet qui a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre du frère cadet de Cyril (19 ans), également joueur de l’ OM. « Il y a une quinzaine de jours, le jeune Rayan Khetir (né en 2004) s’est rendu coupable d’un écart de conduite, "un de plus". Le milieu de terrain offensif, dont le frère aîné Cyril (2001) évolue aussi à l’OM, aurait manqué de respect à un de ses professeurs, puis à un de ses entraîneurs », peut-on lire dans La Provence ce mardi. À l’issue de la procédure disciplinaire lancée par le directeur du centre de formation de l’ OM, Rayan Khetir devrait être viré.













Par JOËL