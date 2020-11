PSG Mercato : Un coup à 24 M€ va filer sous le nez de Leonardo

Publié le 25 novembre 2020 à 17:30

Après son succès poussif face au RB Leipzig (1-0), lors de la quatrième journée de Ligue des champions, le PSG s'est donné un peu d'air en C1. Mais il pourrait voir le club allemand lui jouer un nouveau mauvais tour après le revers subi en Allemagne (1-2), mais cette fois-ci sur le marché des transferts.

Le PSG en pince vraiment pour Dominik Szoboszlai

Le PSG va-t-il laisser filer son attaquant de pointe au mercato ? La question se pose après les récentes révélations quant à l'avenir du prodige hongrois, Dominik Szoboszlai. Le jeune buteur de 20 ans impressionne partout en Europe et n'est pas passé inaperçu aux yeux des recruteurs parisiens et de Leonardo, comme l'a révélé récemment France Football. Sous le maillot du Red Bull Salzbourg, Szoboszlai réalise des performances convaincantes en Ligue des champions, avec des buts face à l'Atlético de Madrid et au Lokomotiv Moscou. Il a également crevé l'écran avec son équipe nationale en la qualifiant pour l'Euro 2021 grâce à un exploit individuel dans les arrêts de jeu de Hongrie - Islande. De quoi éveiller la curiosité de bien des clubs européens, dont Arsenal, l'AC Milan, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid.

Szoboszlai resterait dans l'écurie Red Bull ?

Mais c'est bien le PSG qui s'est montré le plus intéressé. L'opportunité est financièrement très intéressante dès le prochain mercato. En effet, Dominik Szoboszlai bénéficie d'une clause libératoire de seulement 24 millions d'euros au RB Salzbourg. Une somme dérisoire pour le potentiel de l'attaquant hongrois. Pourtant, Leonardo et le PSG sont sur le point de se faire doubler, alors qu'ils auraient bien fait du buteur l'attaquant de pointe du club pour les prochaines années, s'assurant ainsi une certaine stabilité à ce poste. Le sélectionneur de la Hongrie, Marco Rossi, a donné une indication inquiétante pour les Parisiens à Calciomercato. "Mon sentiment sur Szoboszlai, d'après ce que nous avons lu en Hongrie, est qu'il pourrait vraiment atterrir au RB Leipzig, mais je ne sais rien, ce sont mes sentiments", a commenté Rossi. Dominik Szoboszlai resterait ainsi dans le giron Red Bull en rejoignant Leipzig, qui vient de perdre (1-0) au Parc de Princes en Ligue des champions.













Par Matthieu