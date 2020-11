ASSE : De bonnes nouvelles d'Yvann Maçon après sa blessure

Publié le 26 novembre 2020 à 06:00

Victime d’une rupture des ligaments croisés, la saison est sans doute terminée pour Yvann Maçon. Le latéral de l’ ASSE a profité d’un entretien pour donner de ses nouvelles.

ASSE, Infirmerie : Les assurances d’Yvann Maçon

Alors qu’il semblait parti pour réaliser un bel exercice, Yvann Maçon a vu sa saison s’arrêter le 12 octobre. Convoqué avec les Bleuets, l’arrière gauche de l’ ASSE a été victime d’une rupture des ligaments croisés contre la Slovaquie. Depuis, le défenseur stéphanois a été opéré avec succès et poursuit sa rééducation à Hauteville dans l’Ain. Dans un entretien accordé au Progrès, le défenseur de l’AS Saint-Étienne a donné de ses nouvelles. Elles sont plutôt rassurantes. « Ça va très bien. Je me suis remis, ma rééducation avance correctement. J’ai vu le chirurgien aujourd’hui (mercredi), il est content de l’évolution de mon genou. Je vais avoir le droit de poser mon pied, ça va me faire beaucoup de bien mentalement », a-t-il confié au journal régional.

Une idée sur la date du retour de Maçon ?

Si sa saison semble déjà compromise, Yvann Maçon ne se presse pas pour revenir sur les terrains. « Une date pour un retour ? Honnêtement, non. Je n’ai pas envie d’être déçu. C’est au jour le jour. Si je reviens plus tôt, je serai très content. Si ce n’est pas le cas, c’est parce que Dieu aura décidé », a poursuivi le latéral gauche des Verts. Celui-ci comptait un but et une passe décisive en 6 matchs de Ligue 1 avant sa blessure. Celle-ci constitue un terrible coup d’arrêt pour l’ancien de Dunkerque.













Par Ange A.