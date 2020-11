PSG : Révélations, le vestiaire ne comprend plus Thomas Tuchel

Publié le 27 novembre 2020 à 16:00

Avant d'affronter Manchester United à Old Trafford, mercredi (21h) en Ligue des champions, "une finale" selon Thomas Tuchel, le PSG reçoit les Girondins de Bordeaux samedi (21h) pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. L'entraîneur allemand, déjà fragilisé en interne pour certains choix, serait à nouveau pointé du doigt par une partie de son vestiaire.

Le PSG complètement perdu contre le RB Leipzig

Le match contre le RB Leipzig, mardi au Parc des Princes, n'a rassuré personne à part le PSG. Grâce à son succès (1-0), le Paris SG s'est offert quasiment un seizième de finale sur la pelouse de Manchester United, mercredi (21h). Une défaite et la qualification en huitièmes de Ligue des champions serait quasiment impossible. Face aux Allemands, le PSG s'est montré frileux, sans ambition et mal à l'aise dans le jeu. D'après une source proche du vestiaire parisien interrogée par RMC, le système utilisé par Tuchel contre Leipzig était une première. "On ne l’avait jamais vu, a révélé cette source. Danilo redescend en défense. Tout le monde était perdu. Le ballon ne ressortait plus. On avait l’impression que c’était un système pour conserver le score face à une très grande équipe en finale de Ligue des champions."

Déjà, fin octobre, Thomas Tuchel avait dû faire face à la fronde de ses joueurs après avoir une nouvelle fois titularisé Marquinhos au milieu de Danilo en défense, lors de la rencontre à Istanbul face au Basaksehir. Le vestiaire se serait élevé contre ce choix et le coach allemand avait répondu avec véhémence aux critiques. "Des critiques ? Tout le monde peut faire des critiques. Tout le monde estime que Marquinhos est meilleur en défense ? Il a joué où l'année dernière ? Et on a fait quoi, finale de Ligue des champions ? Ok. Et quatre titres. C'est ma décision, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il joue là", avait lâché l'entraîneur du PSG.

Thomas Tuchel répond de nouveau aux critiques

Interrogé sur ces critiques et l'impact qu'elles pouvaient avoir dans le vestiaire, Thomas Tuchel a donné une réponse beaucoup plus posée et réfléchie, vendredi, en amont de la rencontre PSG - Girondins de Bordeaux. "Si cela atteint notre vestiaire, c'est surtout pour resserrer nos liens, a exposé le coach allemand. Je peux comprendre les critiques, je l'ai toujours dit. On a des positions différentes. Ceux qui critiquent sont les supporters, les journalistes, les gens devant leur télévision comme je peux l'être quand on ne joue pas. Personnellement, je suis avec mon équipe au bord du terrain. Je combats avec mon équipe, je vis chaque passe, je vis chaque duel, chaque sprint avec mon équipe. Je peux comprendre et accepter ces critiques. Mais il faut comprendre qu'on a un sentiment différent, qu'on vit ça différemment. J'ai eu un peu l'impression que les journalistes veulent me convaincre de leur opinion. Mais je n'ai pas le même point de vue, pas la même position pour juger ce match-là. C'est comme ça, il n'y a rien de grave." Imperméable ce vendredi, Thomas Tuchel n'a rien montré de quelconques désaccords au sein de son effectif et semble rester serein.













