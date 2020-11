PSG - Bordeaux (1-1) : Paris coince encore avant Manchester

Publié le 28 novembre 2020 à 23:30

Nouvelle contreperformance pour le Paris Saint-Germain. Samedi, le PSG a été accroché à domicile (2-2) par les Girondins de Bordeaux. Un résultat inquiétant avant le déplacement à Old Trafford mercredi en Ligue des champions.

Le PSG accroché au Parc des Princes par les Girondins de Bordeaux

Après sa défaite contre l’AS Monaco (3-2) lors de la dernière journée, une réaction du PSG était attendue ce samedi. Mais une fois de plus, le Paris Saint-Germain a enchaîné avec une nouvelle contreperformance. Opposé aux Girondins de Bordeaux, le club de la capitale a été tenu en échec au Parc des Princes (2-2). Les Parisiens ont mal entamé la rencontre avec un csc de Timothée Pembélé (10e). Les hommes de Thomas Tuchel ont recollé au score grâce à un penalty transformé par Neymar Jr (27e). Moise Kean a donné l’avantage aux locaux une minute plus tard (28e). Si Paris craignait un Hatem Ben Arfa remuant, c’est un autre ancien du club qui a fait mouche au Parc. Yacine Adli a permis au FCGB d’accrocher le nul à l’heure de jeu (60e).

Des raisons de s’inquiéter avant Manchester United ?

Suite à son nul, le PSG ne compte plus que 3 points d’avance sur le LOSC. Le Lille OSC pourrait revenir à égalité de points en cas de succès contre l’AS Saint-Étienne dimanche (21h). Ce résultat contre Bordeaux ne rassure guère avant le choc européen qui attend le Paris Saint-Germain. La bande à Neymar se déplace à Old Trafford mercredi pour défier Manchester United. Une rencontre qui s’annonce déjà cruciale pour la survie des Parisiens en Ligue des champions. Les poulains de Thomas Tuchel ne comptent que 6 points après 4 journées, soit autant que le RB Leipzig. Les Red Devils sont leaders de la poule avec 3 unités de plus que leurs deux poursuivants.













Par Ange A.