AS Monaco - PSG (3-2) : Paris fait un faux pas avant Leipzig

Publié le 21 novembre 2020 à 00:29

Le Paris Saint-Germain s’est incliné sur la pelouse de l’AS Monaco vendredi (3-2). Une défaite qui n’augure rien de bon pour le PSG avant la réception du RB Leipzig en Ligue des champions.

Mbappé n’a pas suffi pour le PSG contre Monaco

Vendredi, l’AS Monaco a mis fin à la série de sept victoires du Paris Saint-Germain en championnat. Le club de la Principauté a renversé le PSG à Louis II (3-2). Les Parisiens menaient pourtant (0-2) à la mi-temps grâce à deux réalisations de Kylian Mbappé. Un doublé de Kévin Volland et un penalty transformé en fin de match par Cesc Fabregas ont permis à Monaco de l’emporter. Contre l’ASM, le club de la capitale a concédé sa 3e défaite de la saison en Ligue 1. Grâce à leur succès, les Monégasques enchaînent quant à eux leur troisième victoire de rang en championnat. Un succès qui permet aux hommes de Niko Kovac de prendre la 2e place au classement.

Leipzig, un rendez-vous crucial pour Tuchel ?

Après la rencontre, Thomas Tuchel est passé aux aveux. Le coach du Paris Saint-Germain pointe l’excès de confiance de ses poulains à la mi-temps. « Je ne sais pas pourquoi mais on a perdu la deuxième mi-temps. On n’a pas pris les ballons, on n’a pas gagné les challenges. C’est notre faute. On a eu toutes les possibilités aujourd’hui et on a clairement perdu ce match. C’est notre responsabilité, c’est absolument clair », a reconnu le technicien allemand au micro de Canal+. Battu par l’AS Monaco, le PSG ne s’est pas rassuré avant de recevoir le RB Leipzig en Ligue des champions. Un rendez-vous autant crucial pour l’avenir de Paris en Coupe d’Europe que pour son entraîneur. Le club de la capitale ne compte que 3 points à l’issue de la phase aller. Un nouveau revers pourrait s’avérer fatal pour Thomas Tuchel. Depuis l’arrivée de QSI, les Rouge et bleu ont toujours franchi la phase de poules.













Par Ange A.