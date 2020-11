Man United - PSG : Cavani envoie un avertissement à Paris

Publié le 30 novembre 2020 à 00:00

Edinson Cavani va retrouver le PSG mercredi en Ligue des champions. Avant ces retrouvailles, l’avant-centre uruguayen s’est illustré de fort belle manière avec Manchester United.

Edinson Cavani frappe fort avant de retrouver Paris

Le PSG se déplace sur la pelouse de Manchester United mercredi en Ligue des champions. Avant cette affiche, le Paris Saint-Germain a été accroché samedi au Parc des Princes par les Girondins de Bordeaux (2-2). Contrairement aux Parisiens, les Reds Devils se sont rassurés avant ce choc. Dimanche, Manchester s’est imposé (2-3) sur la pelouse de Southampton. Mené (2-0) à la mi-temps, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer s’en sont remis à Edinson Cavani pour réussir leur comeback. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, l’ancien parisien a permis à son nouveau club de l’emporter contre les Saints. Grâce à l’Uruguayen, auteur de 3 buts sous ses nouvelles couleurs, United enregistre sa troisième victoire de suite en Premier League. De bon augure avant de retrouver Paris à Old Trafford.

Solskjaer aux anges avant Paris

La performance d’Edinson Cavani, entré en jeu à la mi-temps, n’a pas laissé Ole Gunnar Solskjaer indifférent. Après la rencontre, le coach de Manchester United n’a pas tari d’éloges au sujet de son buteur de 33 ans. « Il a tout d’un joueur de classe mondiale et d’un grand monsieur également […] Il est tranchant, intelligent et a le sens du timing [...] C’est très important d’avoir un point de fixation dans la surface […] Il a eu un gros impact », a lâché le technicien norvégien cité par Goal. Leaders de leur poule, les Reds Devils comptent 3 points d’avance sur le PSG et le RB Leipzig après 4 journées. Un succès permettrait aux Anglais de valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la C1. Ils savent sur qui s’appuyer pour y parvenir. Thomas Tuchel est prévenu.













Par Ange A.