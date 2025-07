Mercato RC Lens : un crack italien signe au RCL !

Le mercato estival continue de s’emballer au RC Lens avec une nouvelle recrue en provenance directe d’Italie. Le club artésien s’est offert les services de Mattia Fortin, un jeune Italien de 21 ans évoluant au Calcio Padova.

Mercato RC Lens : Mattia Fortin est Lensois !

Le RC Lens tient désormais sa hiérarchie au poste de gardien de but. Comme annoncé par Pierre Sage vendredi dernier, les trois portiers lensois sont officiellement connus. Il s’agit de Robin Risser, Régis Gurtner et Mattia Fortin. Ce dernier est un jeune gardien italien de 21 ans évoluant au Calcio Padova. Les Lensois ont officialisé sa signature ce lundi via une annonce publiée sur leurs canaux digitaux, accompagnée des détails suivants :

« Grand gardien par la taille comme par le potentiel, Mattia Fortin s’engage avec le Racing jusqu’en juin 2030. Titulaire indiscutable et acteur majeur de la montée du Calcio Padova en Serie B, le jeune portier italien poursuivra son développement dans l’antichambre du football transalpin sous la forme d’un prêt pour la saison 2025/26 », peut-on lire.

Mattia Fortin passera donc la saison prochaine avec son club formateur avant de revenir au RC Lens. Son transfert a coûté 1,5 million d’euros aux Sang et Or, qui s’offrent une véritable pépite pleine d’avenir : « Je suis heureux de voir Mattia s’engager avec le club. S’il dispose encore d’une belle marge de progression, il présente déjà des qualités techniques et physiques très prometteuses », a déclaré Jean-Louis Leca, directeur sportif du RC Lens.