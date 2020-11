PSG : Neymar, Tuchel, les Parisiens inquiets après Bordeaux

Publié le 29 novembre 2020 à 07:30

Le PSG a été accroché à domicile par les Girondins de Bordeaux (2-2). Un résultat frustrant pour Thomas Tuchel qui n’a pas pu se retenir après le match nul du Paris Saint-Germain.

Le terrible coup de gueule de Tuchel après le nul du PSG

Le Paris Saint-Germain vient d’enchaîner un deuxième match sans victoire en Ligue 1. Samedi, le PSG a été tenu en échec au Parc des princes par les Girondins de Bordeaux (2-2). Thomas Tuchel s’en est virulemment pris à ses poulains après cette contreperformance. Surtout que Paris devait se rassurer avant d’affronter Manchester United mercredi en Ligue des champions. « Non on ne peut pas jouer sans effort physiquement comme on a joué en seconde période, ce n’est pas possible […] On a manqué de sérieux pour finir le match, tuer ce match, d’être décisif. On a manqué de détermination aussi dans la surface adverse », a lâché le technicien allemand au micro de Canal+. Un message de l’entraîneur parisien auquel est réceptif Neymar Jr. Buteur contre Bordeaux, le Brésilien estime que Paris devra mieux faire contre les Reds Devils à Old Trafford.

La sonnette d’alarme de Neymar

« On connaît l'importance du match de mercredi contre Manchester […] Mercredi, on va essayer de faire notre meilleur match, de bien jouer, mais on doit améliorer certains détails, mieux jouer en équipe, sinon ça va être très difficile », a prévenu le crack auriverde. Le PSG ne compte que 6 points après 4 journées de Ligue des champions. Une victoire contre Manchester United permettrait aux Parisiens de faire un pas important vers les huitièmes de finale. Contre les Anglais, Thomas Tuchel devrait récupérer quelques éléments ménagés contre Bordeaux. Il s’agit notamment de Marquinhos et Keylor Navas pas retenus dans le groupe contre le FCGB.













Par Ange A.