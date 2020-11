OL Mercato : Un jeune prodige de 17 ans dans le viseur de Lyon

Publié le 30 novembre 2020 à 18:25

L'OL est sur les rangs pour s'attacher les services d'un jeune prodige suédois de 17 ans. Mais les dirigeants de l'Olympique Lyonnais vont avoir de la concurrence dans ce dossier, car l'AZ Alkmaar, le Borussia Mönchengladbach, Brighton et le Stade Rennais sont également sur le coup pour ce talentueux milieu de terrain.

Un jeune Suédois d'Hammarby dans les radars de l'OL

L'Olympique Lyonnais s'active sur le marché des transferts et pas seulement dans le sens des départs. Memphis Depay, Moussa Dembélé ou encore Houssem Aouar sont pressentis pour quitter l'OL dans les semaines ou les mois à venir et Juninho compte bien anticiper et préparer le futur mercato. Ainsi, les dirigeants lyonnais ont ciblé un jeune Suédois de 17 ans, qui évolue en première division au club d'Hammarby. Aimar Sher, milieu de terrain, intéresse en effet plusieurs clubs de haut niveau et la presse locale évoque "un intérêt concret" de l'OL pour le joueur. Selon Fotboll Direkt, Aimar Sher "a pris beaucoup de confiance cette saison", au cours des 18 matches de première division suédois joués cette année (un but). Les choses s'accélèrent dans ce dossier, puisque "les clubs intéressés pourraient faire des offres dès cet hiver", et l'OL semble vraiment sur le coup.

Une rude concurrence sur le dossier du milieu de terrain

La concurrence va être corsé dans le dossier Aimar Sher. L'OL doit effectivement se méfier du club néerlandais de l'AZ Alkmaar, dont les recruteurs sont venus observer le joueur à plusieurs reprises, notamment lors de la rencontre entre Hammarby et Malmö, selon les informations du média norvégien Nettavisen. Toujours selon la presse scandinave, "l'AZ Alkmaar n'aurait pas encore formulé d'offre", mais elle pourrait intervenir très vite. Outre l'OL, le Stade Rennais est également sur le coup et le voit comme un potentiel successeur à Eduardo Camavinga. En Allemagne, le Borussia Dortmund a évoqué son intérêt, de même que Brighton en Premier League. Selon Fotboll Direkt, il faudra débourser environ 3 millions d'euros pour s'attacher les services d'Aimar Sher, qui aura 18 ans le 20 décembre prochain.













Par Matthieu