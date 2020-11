Stade Rennais Mercato : Un crack à 3M€ en approche au SRFC !

Publié le 30 novembre 2020 à 16:55

Le Stade Rennais continue de vouloir attirer en son sein de jeunes joueurs prometteurs. Après la pépite belge Jérémy Doku, achetée 26 millions d'euros au mercato estival à Anderlecht, le SRFC piste un jeune milieu de terrain suédois et pourrait faire une offre dès cet hiver, selon les médias scandinaves.

Le Stade Rennais fait son mercato en Suède

Après Jérémy Doku et avec Eduardo Camavinga dans ses rangs, le Stade Rennais veut de nouveau frapper un grand coup sur le marché des transferts en s'offrant un jeune prodige suédois. Selon les informations locales de Fotboll Direkt, le SRFC piste avec "un intérêt concret" Aimar Sher, milieu de terrain de 17 ans, qui évolue à Hammarby. Le joueur, qui évolue en première division suédoise, "a pris de la confiance cette saison" avec 18 matches en équipe première au compteur, pour un but marqué, décrypte le journaliste Anton Zetterman. Une recrue qui semble parfaite pour le Stade Rennais de Julien Stéphan, dont l'effectif est riche de jeunes joueurs plus que prometteurs, avec entre autres Adrien Truffert, Brandon Soppy ou Yann Gboho. Toujours selon Fotboll Direkt, "les clubs intéressés pourraient faire des offres dès cet hiver", tant le talent d'Aimar Sher séduit.

De la concurrence pour le prodige de 17 ans

Aimar Sher ne suscite pas seulement l'intérêt du Stade Rennais, qui pourrait voir en lui un successeur à Eduardo Camavinga. Mais la concurrence sera rude pour le SRFC s'il veut s'offrir les services du milieu de terrain, qui aura 18 ans le 20 décembre. En effet, selon la presse locale, des recruteurs de l'AZ Alkmaar sont venus assister à la rencontre entre Hammarby et Malmö pour observer le joueur. Mais le club néerlandais n'a posé aucune offre sur la table. Selon les médias scandinaves, notamment le Norvégien Nettavisen, outre l'AZ Alkmaar, Brighton en Premier League est intéressé, tout comme le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga et l'OL en Ligue 1. Pour s'offrir les talents de Aimar Sher, il ne faudra pas payer trop... cher. La presse locale évalue le prix du joueur à 3 millions d'euros. Les semaines à venir devraient apporter plus d'informations.













Par Matthieu