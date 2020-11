OL Mercato : Arsenal ne lâche pas du tout un crack lyonnais

Publié le 30 novembre 2020 à 14:40

Disposant d’un bon de sortie de l'OL, Houssem Aouar reste très convoité depuis l’été dernier. Outre la Juventus, Arsenal est toujours sur les rangs pour le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais.

OL : Arsenal marque Houssem Aouar à la culotte

L'OL n’a pas voulu laisser filer Houssem Aouar l’été dernier, alors que plusieurs clubs notamment la Juventus, le Real Madrid ou encore Arsenal sont intéressés par son profil. Jean-Michel Aulas avait jugé les propositions des prétendants insuffisantes. Vu la crise de la pandémie de coronavirus, la Direction du club rhodanien a décidé de garder le joueur formé à l’Olympique Lyonnais à la maison, en attendant le mercato d’été 2021. Malgré cette décision sur le néo-Tricolore, Arsenal ne démord pas. Et les dernières informations de Goal UK confirment l’intérêt toujours d’actualité des Gunners pour Houssem Aouar. La source précise par ailleurs que le président de l'OL ne souhaite pas du tout transférer ce dernier lors du mercato hivernal qui ouvre officiellement le 2 janvier 2021.

Houssem Aouar vendu à plus de 50 M€ à l'été ?

La valeur du joueur de 22 ans est estimée à 50 millions d'euros, mais depuis qu’il a été sélectionné en Équipe de France A, Jean-Michel Aulas se frotte les mains, à l’idée de le vendre à plus que ce montant. Houssem Aouar est lié aux Gones jusqu’au 30 juin 2023. Cette saison, il a joué huit matchs en Ligue 1 et a été titulaire sept fois. Il a marqué deux buts et a offert une passe décisive. Sanctionné pour indiscipline, le natif de l'OL n’a pas pris part au match remporté contre le Stade de Reims (3-0), dimanche.













Par ALEXIS