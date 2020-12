LDC, OM 2-1 Olympiakos : Les penalties de l'espoir (résumé & notes)

Publié le 01 décembre 2020 à 23:14

L' OM devait absolument s'imposer face à l'Olympiakos pour entretenir ses chances de qualification en Ligue Europa. Grâce à un doublé de Payet sur penalties, c'est chose faite.

OM : L'espoir, ou du moins, l'honneur

Lorsque Mady Camara ouvrait le score pour les Grecs peu après la demi-heure de jeu d'une superbe frappe du gauche dans la lucarne (0-1, 33'), le scénario semblait se répéter. Une nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions (qui aurait été la 14e d'affilée), et une attaque toujours aussi peu en verve. À la mi-temps, les Marseillais n'avaient toujours pas trouvé la faille en quatre matchs et demi en C1 cette saison, soit 405 minutes de jeu stériles.

Il leur fallut plus exactement 415 minutes pour avoir le bonheur de marquer. Accroché à l'entrée de la surface, Florian Thauvin obtenait un penalty pour les Phocéens. Après avoir échoué dans l'exercice à Porto, cette fois, Dimitri Payet ne se méprenait pas et égalisait d'un tir dans la lucarne droite. (1-1, 55'). Bis repetita 20 minutes plus tard. Pour une faute de main à l'entrée de la surface, Rafinha était sanctionné d'un nouveau penalty. Payet se présentait une nouvelle fois face au ballon et expédiait le cuir au même endroit, pour donner l'avantage à l' OM. (2-1, 75').

Malgré une fin de match compliquée, les Marseillais se sont imposés et au moins, ont sauvé l'honneur en engrangeant leurs premiers points de la saison dans la compétition. Pour espérer accrocher une place en Ligue Europa, la mission sera extrêmement compliquée : faire mieux à Manchester City, que ce que l'Olympiacos fera contre le FC Porto. C'est-à-dire, au minimum, un match nul.

Les notes du match

Olympique de Marseille : Mandanda (4) - Sakai (5), Alvaro (5), Caleta-Car (6), Amavi (5) - Rongier (6), Kamara (5) - Thauvin (5), Cuisance (4), Payet (8) - Benedetto (4).

Olympiakos : Sa (4) - Rafinha (4), Semedo (5), Cissé (4), Holebas (4) - Bouchalakis (5), M'Vila (5) - Fortounis (5), Camara (6), Vrousai (6) - El Arabi (4).













Par Clément