Publié par Timothée Jean le 21 mars 2023 à 17:56

En grande difficulté à l’ OM, Cédric Bakambu a fait le choix de rejoindre l’Olympiakos cet été. Et le buteur congolais ne regrette pas sa décision.

Son histoire commune avec l’ OM n’aura duré qu’une demi-saison. Arrivé à l’Olympique de Marseille en janvier 2022 après un exil de trois ans en Chine, Cédric Bakambu n’est jamais parvenu à s’imposer au sein de l’effectif phocéen. Trop irrégulier dans ses performances, l’international congolais a été contraint de quitter le navire marseillais lors du dernier mercato estival.

Alors qu’il souhaitait à la base poursuivre son aventure à l’ OM, Cédric Bakambu a subi plusieurs pressions de la part des dirigeants phocéens pour le contraindre à mettre les voiles. L’ancien joueur de Villarreal a alors vu son temps de jeu chuter de façon considérable sous les ordres d’Igor Tudor.

Absent des plans de la direction de l’ OM, le joueur de 31 ans a fini par comprendre qu’il n’était plus vraiment désiré à Marseille. Ainsi, lorsque l’offre de l’Olympiakos s’est présentée, Cédric Bakambu a sauté sur l’occasion pour s’en aller. Et le buteur congolais ne regrette pas du tout son départ de l’ OM. Il a d’ailleurs avoué qu’il n’en voulait pas aux dirigeants phocéens. « Je ne garde aucune rancœur envers l’Olympique de Marseille », a-t-il assuré dans une longue interview accordée à Canal +.

OM Mercato : Cédric Bakambu renaît à l’Olympiakos

Arrivé gratuitement à l’Olympiakos après avoir résilié son contrat avec l’OM, Cédric Bakambu est plus épanoui que jamais dans le championnat turc. En l’espace de six mois, il a retrouvé son meilleur niveau de jeu avec 14 buts et 3 passes décisives en 27 rencontres disputées.

L’ancien attaquant de Sochaux est heureux de relever ce nouveau défi et se réjouit de son départ de Marseille. « Mon départ a été tant bénéfique pour moi que pour l' OM, vu que chacun est performant de son côté », a-t-il ajouté. Cédric Bakambu tentera de poursuivre sur cette belle dynamique avec le club turc après la trêve internationale.