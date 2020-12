OM : Dimitri Payet paie très cher une comparaison osée

Publié le 01 décembre 2020 à 15:55

L’Olympique de Marseille a largement battu le FC Nantes (3-1), samedi lors de la 12e journée de Ligue 1. Pas de quoi emballer les supporters de l'OM, mécontents du parcours catastrophique en Ligue des champions. Dimitri Payet s’en est vite rendu compte après son but contre les Nantais.

L'OM étrille le FC Nantes

L'OM produit des résultats en dents de scie depuis le début de la saison. Si les Marseillais ont raté leur grand retour en Ligue des champions après sept ans d’absence, ils réalisent en revanche un bon parcours en Ligue 1. Samedi dernier, lors de la 12e journée, l’Olympique de Marseille s’est brillamment imposé face au FC Nantes (3-1). Une victoire qui aurait pu faire oublier un peu le parcours catastrophique des hommes d’André Villas-Boas en Ligue des champions (4 matchs, 4 défaites, 0 but marqué, 9 buts encaissés, derniers de la poule C). Mais que ! Et le premier joueur à comprendre que les supporters sont très remontés pour la performance de leur club de coeur en Europe, c’est Dimitri Payet.

Que Dimitri Payet ne se prenne pas pour Diego Maradona

Auteur de l’un des buts de l'OM contre le FC Nantes, Dimitri Payet l’a célébré avec une joie débordante. Cette célébration n’a pas plu aux supporters marseillais, vraiment mécontents du parcours en Ligue des champions. « Il s’est pris pour Maradona à le célébrer comme ça devant la caméra ? Qu’il retrouve son niveau d’abord… », s’est agacé un supporter olympien dans les colonnes de La Provence. Un sentiment d’agacement très répandu chez les fans de l'OM, car Alexandre Jacquin, en poste au quotidien régional, assure avoir constaté que le milieu offensif de 33 ans est « toujours disque d’or au hit-parade des critiques ».

Reste que tout n’est pas encore perdu pour le Réunionnais. Pour reconquérir l’estime des supporters de l'OM, l’ancien Hammer n’aurait qu'à être décisif contre l’Olympiakos ce mardi (21h) lors de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Une victoire, avec deux buts d’écart, permettra à l’Olympique de Marseille de garder ses chances d’être reversé en Ligue Europa…













Par JOËL