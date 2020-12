OM : LdC, Boubacar Kamara lance un discours de guerrier

Publié le 01 décembre 2020 à 02:30

L’ OM doit sauver l’honneur en Ligue des champions en remportant les deux derniers matchs de la phase de poules. Boubacar Kamara est déterminé à atteindre cet objectif, condition nécessaire pour la qualification de l’Olympique de Marseille en Ligue Europa.

OM : Boubacar Kamara réclame un sursaut d’orgueil

Les chances de qualification de l’ OM au deuxième tour de la Ligue des champions se sont envolées avec sa quatrième défaite de rang dans la poule C. C’était face au FC Porto (2-0), mercredi dernier, lors de la 4e journée des matchs de poules. « On a fait de la merde, on ne peut pas se cacher », a reconnu Boubacar Kamara ce mardi en conférence de presse. Mais pour le jeune joueur polyvalent de l’Olympique de Marseille (défenseur central ou milieu défensif), il faut faire preuve d’orgueil en battant l’Olympiakos puis Manchester City avant la fin de la phase de poule. « Il faut avoir de l'amour propre. Il faut tout faire pour gagner ces 2 matchs de Champions League. Il ne faut rien lâcher », a clamé le pur produit de la Commanderie.

Le prodige marseillais vise la Ligue Europa

L’ OM n’a plus aucune chance de se qualifier au deuxième tour de la Ligue des champions. Une situation pour laquelle le prodige olympien est peiné. « L'OM se doit de jouer l'Europe. Après la bonne saison de l'année dernière, on avait à cœur de faire un bon truc en Ligue des Champions », a-t-il déploré. Mais pour Boubacar Kamara, ce n’est pas encore la fin du parcours de l' OM en Europe cette saison, car il le club « va essayer de rebondir en C3 ». Un objectif pour lequel le joueur de 21 ans promet de tout faire. « L'objectif, c'est la Ligue Europa. On va tout faire pour y arriver. Ça passera par une victoire demain contre l'Olympiakos », a assuré l'international Espoir tricolore.













Par JOËL