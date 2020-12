PSG : Mbappé et Verratti au repos, Tuchel parle aussi de Messi

Publié le 04 décembre 2020 à 14:30

Le PSG se déplace sur la pelouse de Montpellier, samedi (21h), pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, avec la ferme intention de s'imposer. Après son succès salvateur à Manchester United (3-1), le Paris SG veut rebondir après deux matches sans victoire en Ligue 1, contre l'AS Monaco (2-3) et les Girondins de Bordeaux (2-2).

Le PSG et Thomas Tuchel respirent

C'est un PSG ragaillardi par sa victoire à Manchester United, lors de la cinquième journée de Ligue des champions, qui va se présenter samedi (21h) sur la pelouse de la Mosson pour affronter le Montpellier HSC. Un match très important en championnat puisque les Héraultais sont 5e, à égalité avec les deuxièmes que sont l'AS Monaco, l'OL et le LOSC, et à seulement deux petits points derrière Paris. Une défaite et les hommes de Thomas Tuchel perdraient la tête de la Ligue 1. "On doit accepter qu'on a un grand match, important, mardi, a rappelé le coach allemand. Je veux trouver une solution avec des changements me donnant la possibilité de pousser l'équipe. C'est toujours difficile à Montpellier pour le PSG. On veut changer ça. Il va falloir faire des choix en anticipant Basaksehir."

Contre Manchester United, le PSG a montré un autre visage. "On voulait jouer avec courage, être discipliné, être collectif, a expliqué Thomas Tuchel. Le plus important, c'est de jouer avec l'idée de détester perdre. On devait montrer un autre visage que contre Bordeaux (2-2)." Cela va de paire avec la forme physique de l'équipe. "On est mieux physiquement, notamment Kylian Mbappé et Neymar. On est aussi entré en intensité dans le discours, pour montrer qu'on doit commencer un nouveau cycle et conclure l'année avec succès."

Kylian Mbappé et Marco Verratti au repos ?

À Montpellier, le PSG va s'adapter, malgré l'importance de l'enjeu. Quitte à laisser au repos certains titulaires. "On va décider aujourd'hui pour Kylian Mbappé, a expliqué Thomas Tuchel. Il y a plusieurs possibilités, mais il ne faut pas oublier mardi. On peut faire quelques changements, mais pour Kylian Mbappé et son efficacité, je ne me fais pas de soucis. Il a fait beaucoup de sprints, il a fait beaucoup d'efforts contre Manchester. Il a toujours été dangereux. Ça va venir, s'il continue comme ça. Je suis très content de sa performance. Il a la qualité, les occasions, on va travailler pour lui. Je suis très calme, il peut l'être aussi."

Quant à Angel Di Maria, peu utilisé ces derniers temps, il peut dormir sur ses deux oreilles. "C'est une décision sportive. On a choisi des attaquants cherchant la profondeur à Manchester. Angel rentre à l'intérieur, ce n'était pas le plan. Il fallait qu'on attaque dans le dos de la défense. J'ai opté pour la force physique de Kean. C'était un choix difficile, car j'aime beaucoup Angel Di Maria, il a toute ma confiance. À la fin je veux qu'il rentre pour Kylian Mbappé et Adbou Diallo se blesse, c'est dommage." Il sera présent à Montpellier, au contraire de Marco Verratti : "On ne peut prendre trop de risque. Il veut toujours jouer. Il va peut-être rester à la maison. On l'a utilisé au maximum, c'est le moment pour le laisser à Paris, qu'il continue son travail et soit un joueur clé mardi."

Thomas Tuchel s'exprime sur Neymar et Messi

Enfin, Thomas Tuchel s'est exprimé sur les propos de Neymar, qui a déclaré vouloir rejouer avec Lionel Messi et sur la possibilité de voir le duo au PSG. Et il a botté en touche ! "Je n'ai pas parler de ça avec Neymar, s'est amusé l'entraîneur du Paris SG. Je ne peux pas parler de ça (rires), j'ai beaucoup de respect pour le FC Barcelone et pour Lionel Messi. Je ne peux pas parler de ça." Ce n'est donc pas de la bouche de l'entraîneur du PSG que des informations seront divulguées sur ce dossier chaud !













