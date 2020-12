PSG Mercato : Divorce consommé, le départ d'un cadre acté

Publié le 01 décembre 2020 à 15:25

Le PSG n'a pas la vie facile en ce moment, entre les difficultés sportives et les nombreux désaccords qui plombent l'atmosphère en interne. Les prolongations des joueurs en fin de contrat, tels Angel Di Maria, Neymar ou Kylian Mbappé ne vont pas forcément de paire avec les ambitions du Paris SG, en termes sportifs et de mercato. Le flou entretenu a fini de plombé le moral d'un cadre du club.

En entretenant le flou, le PSG perd ses joueurs

Difficile d'y voir clair dans la politique actuelle du PSG. La saison 2020-2021 est mal engagée, comme un contre-coup de le gros exercice précédent, ponctué de quatre titres et d'une finale de Ligue des champions. Les Parisiens semblent usés, tant physiquement que mentalement, et certains commencent à lâcher prise. En cause, le flou qui règne actuellement au sein de l'institution parisienne. Les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, dont les contrats prennent fin en juin 2022, sont difficiles à conclure. Le Brésilien semble partant et adhérer au projet, mais Kylian Mbappé semble plutôt opter pour un départ à la fin de la saison. Mais un autre cadre du PSG a des doutes quant à son avenir. Angel Di Maria n'a plus que sept mois de contrat et là encore, les négociations traînent, comme le spleen de l'Argentin à Paris.

En effet, Le Parisien révèle ce mardi le mal-être d'Angel Di Maria, à la veille d'une rencontre déterminante de Ligue des champions contre Manchester United (mercredi, 21h). L'Argentin vit un début de saison compliqué, après avoir été suspendu quatre matches pour un crachat sur Alvaro Gonzalez lors de PSG - OM et été touché par le Covid-19. Pourtant, le gaucher de 32 ans est bien revenu aux affaires, avec un doublé et une passe décisive contre le Stade Rennais (3-0) avant la trêve. Mais de plus en plus, Angel Di Maria est contrarié par le traitement qui lui est réservé au PSG. Pompier de service, il n'apprécie pas d'être "sacrifié" au profit de Neymar et Mbappé, rarement irréprochables mais intouchables. Arrivé en 2015 au PSG, Di Maria aimerait être un peu mieux considéré pour son statut et ses années de services.

Le point de non retour franchi pour Di Maria

La sortie d'Angel Di Maria lors du match au Parc des Princes contre le RB Leipzig semble avoir été le point de non retour pour le joueur. Peu après l'heure de jeu, il cédait sa place et sortait très mécontent du terrain, avec force coups de pied dans des bouteilles d'eau. Calmé sur le coup par Thomas Tuchel, l'Argentin ne supporte néanmoins plus d'être le fusible. Un ressentiment qui date de la finale de la Ligue des champions, où déjà il fut remplacé. Un changement qu'il n'avait "pas compris". Toujours selon Le Parisien, Thomas Tuchel et son joueur se seraient expliqués cette semaine, après une performance discrète de Di Maria face à Bordeaux (2-2), au cours de laquelle il a affiché tout son mal-être.

Malgré une bonne entente avec ses coéquipiers - ils sont sortis en groupe afin de raffermir les liens avant Manchester United, révèle L'Equipe -, le divorce semble consommé entre Angel Di Maria et le PSG. L'Argentin réfléchit à une porte de sortie, lui qui peut signer où bon lui semble dès janvier pour rejoindre une nouveau club à l'été 2021. La Juventus a fait part de son intérêt, Cristiano Ronaldo souhaitant de l'expérience pour gagner la Ligue des champions avec Turin. Le Portugais essayent de convaincre ses anciens coéquipiers du Real Madrid, Di Maria et Keylor Navas. L'Inter Milan pourrait également être une porte de sortie dès le mercato d'hiver pour le gaucher. Un échange avec le Danois Christian Eriksen serait à l'étude.













Par Matthieu