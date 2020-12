PSG Mercato : Neymar et Messi ensemble, ni à Paris ni au Barça

Publié le 03 décembre 2020 à 12:50

La victoire important du PSG à Manchester United (3-1) a presque été éclipsée par la petite phrase de Neymar au sujet de Lionel Messi. Le Brésilien a assuré qu'il voulait jouer de nouveau avec la star du FC Barcelone, mais il se pourrait que cela ne soit ni au Paris SG, ni au Barça, et qu'un troisième club pourrait rafler la mise.

Neymar, la petite sortie qui fait l'effet d'une bombe

C'est le remue-ménage depuis la victoire du PSG à Manchester United (3-1), lors de la cinquième journée de Ligue des champions. Pas parce que le Paris Saint-Germains'est tiré d'un très mauvais pas en sortant une performance de haut niveau dans l'état d'esprit, mais à cause de la phrase prononcée par Neymar au micro d'ESPN Argentina. "J’aimerais rejouer avec Messi, a lâché le Parisien. C’est ce que je veux le plus. Pour profiter à nouveau de lui. Je le laisserais jouer à mal place, il n’y a pas de problème (rires). Je veux rejouer avec lui, c’est sûr. Nous devons le faire la saison prochaine." Les spéculations vont bon train depuis cette sortie, d'autant que Leandro Paredes en a rajouté une couche, affirmant que "Messi serait accueilli les bras ouvert au PSG". Cet appel du pied intervient alors que Lionel Messi n'a plus que sept mois de contrat au FC Barcelone et qu'un accord de prolongation ne semble pas en voie d'être trouvé rapidement.

Neymar et Messi joueront ensemble, mais pas au PSG

Il est difficile d'imaginer comment les deux stars n'atteindraient pas l'objectif du Brésilien. Ce ne sera cependant pas au FC Barcelone. Le club catalan n'a absolument pas les moyens de s'offrir son ancien joueur. Il craint même de devoir se séparer de Messi et de laisser partir l'Argentin où il veut pour renflouer ses caisses en économisant son salaire colossal. Le seul moyen pour le PSG de faire venir Lionel Messi, c'est de laisser partir Kylian Mbappé. C'est une possibilité. Mais selon les informations de Don Balon, c'est surtout Manchester City qui pourrait rafler la mise. Lionel Messi semble vouloir retrouver Pep Guardiola en Angleterre, selon les médias espagnols, et pourrait y être rejoint par Neymar. Le PSG est maintenant en bonne voie de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et le résultat final sera décisif dans la prise de décision de Neymar, qui peut encore faire traîner les négociations pour sa prolongation jusqu'à l'été. Le duo se reformerait alors du côté de Manchester City, qui rêve toujours d'une première Ligue des champions.













Par Matthieu