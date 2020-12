PSG Mercato : Pembélé justifie sa prolongation au Paris SG

Publié le 04 décembre 2020 à 16:45

Après la prolongation de son contrat au Paris SG, ce vendredi, Timothée Pembélé a livré ses premières impressions. Il avoue qu’il n’a pas hésité pour rempiler avec son club formateur, jusqu’en juin 2024.

Paris SG : Pembélé, « je n’ai pas hésité » pour signer

Contrairement à Tanguy Kouassi (18 ans) et Adil Aouchiche (18 ans) qui ont tourné le dos au Paris SG au profit du Bayern Munich et de l’ASSE, Timothée Pembélé a choisi la continuité au sein de son club formateur. Initialement sous contrat jusqu’au 30 juin 2021, il a prolongé son bail de trois saisons supplémentaires. A la suite à l’officialisation de sa signature, le défenseur central a exprimé sa grande joie. « C’est l’aboutissement de tout un travail depuis que j’ai rejoint le Paris Saint-Germain. Le club m’a proposé de le prolonger, et je n’ai pas hésité », a-t-il confié sur le site officiel du PSG. Timothée Pembélé poursuit donc son aventure dans la capitale où il a débarqué en 2015 et il s’en réjouit. « Le fait que le club veuille que notre aventure continue est quelque chose d’incroyable. Je suis donc très content d’avoir prolongé, et d’avoir l’opportunité de continuer à travailler dur pour gagner du temps de jeu avec l’équipe première », a-t-il souligné.

Le gros défi de Timothée Pembélé

Après avoir intégré le groupe professionnel, la pépite issue de l'académie parisienne a désormais l'ambition de s'y imposer. « Intégrer le groupe professionnel était une première étape. Il faut ensuite travailler pour y rester, gagner du temps de jeu et, un jour, devenir titulaire, car le niveau s'élève et il ne faut pas se louper », a-t-elle annoncée. Timothée Pembélé s'entraîne avec équipe professionnelle du PSG depuis l'été dernier. Il était dans le groupe de Thomas Tuchel, lors du ''Final 8'' de la Ligue des champions 2019-2020 au Portugal. Cette saison, le natif de Val-d'Oise a été convoqué 8 fois en Ligue 1 et 5 fois en Ligue des champions, mais il n'a joué qu'un match. C'était contre les Girondins de Bordeaux (2-2) au Parc des Princes, le 28 novembre dernier. Et il avait été titulaire.













Par ALEXIS