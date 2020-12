PSG Mercato : Officiel, le Paris SG offre 3 ans à une pépite

Publié le 04 décembre 2020 à 12:45

Le PSG Mercato n’a pas perdu du temps pour prolonger le contrat de l’une de ses pépites ayant intégré le groupe professionnel l’été dernier. Timothée Pembélé, c’est de lui qu’il s’agit, a signé un contrat de 3 saisons, ce vendredi.

PSG Mercato : Paris blinde le contrat de Timothée Pembélé

Le PSG a bien appris la leçon Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Il n’est plus question de laisser filer les pépites formées au club ou de se les faire piquer. Ainsi, les contrats de ses derniers sont blindés à temps, c’est à dire avant l’approche de leur date d’expiration. C’est le cas de Timothée Pembélé qui vient d'être prolongé, à six mois de la fin de son bail initial. Il a signé un contrat qui le lie au Parsi Saint-Germain pour trois saisons supplémentaires. « Le Paris SG est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Timothée Pembélé jusqu’au 30 juin 2024. Le Paris Saint-Germain souhaite à Timothée le meilleur dans la suite de sa carrière professionnelle sous le maillot rouge et bleu », a communiqué le club de la capitale. Un bon coup pour le PSG Mercato.

Pembélé, 7 fois sur le banc et un match joué

Cette saison, le jeune défenseur central formé à Paris a fait 8 apparitions dans le groupe de Thomas Tuchel, mais est resté sur le banc de touche 7 fois. Finalement, il a pris part à son premier match avec les pros, le 28 novembre dernier, contre les Girondins de Bordeaux, Parc des Princes (2-2). Tutilaire, l’arrière de 18 ans avait joué le match en entier. Rappelons que Timothée Pembélé a intégré le centre de formation du PSG en 2015. Il a joué avec les U17, les U18, puis les U19. En fin de saison dernière, il avait fait partie du groupe parisien lors du ''Final 8'' de la Ligue des champions disputé en août dernier, à Lisbonne au Portugal.













Par ALEXIS