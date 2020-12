PSG : Un grand danger guette les cadres de l'équipe en C1

Publié le 08 décembre 2020 à 12:30

Le PSG s'est placé dans une excellente position en vue de la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions et doit finir le travail contre Basaksehir. Après son succès à Manchester United (3-1), l'équipe de Thomas Tuchel n'a qu'un point à prendre face aux Stambouliotes, mais certains joueurs devront être très prudents.

Le PSG à la porte des huitièmes de finale

Thomas Tuchel et ses joueurs n'ont plus qu'un pas à faire avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens affrontent ce mardi soir (21h) Istanbul Basaksehir pour le dernier match de la phase de poules et n'ont besoin que d'un point pour se qualifier. Mais après son succès à Manchester United (3-1), le PSG veut gagner, s'assurer la première place et potentiellement s'offrir un tirage plus clément au tour suivant. Mais il faudra rester "très vigilants" pour les joueurs du coach allemand face aux "contre-attaques", point fort des Turcs. Une défaite et un nul entre le RB Leipzig et les Red Devils enverraient le PSG en Ligue Europa, un petit cataclysme, Neymar rappelant qu'il n'avait "pas signé au PSG pour ça". Le Paris Saint-Germain s'est néanmoins mis dans les meilleures conditions pour éviter ce scénario et Thomas Tuchel a appelé à aborder ce match avec le même sérieux que les deux précédents en Ligue des champions.

Danger pour trois cadres parisiens

Pour venir à bout d'Istanbul Basaksehir, Thomas Tuchel devrait sortir l'artillerie lourde, avec un trio d'attaque Neymar-Kean-Mbappé, épaulé par les hommes en forme du milieu de terrain, Verratti, Danilo et Paredes. Mais attention, trois de ces joueurs sont sous le coup d'une suspension pour le huitième de finale aller de la C1. Et pas des moindres : Neymar, Verratti et Paredes, en cas de carton jaune, rateront la prochaine échéance européenne du PSG. Un de ces éléments absent serait déjà préjudiciable, mais les trois d'un coup, face à un grand nom d'Europe, pourrait mettre Tuchel dans une situation très inconfortable au mois de février. Les avertissements seront remis à zéro en quarts de finale. S'il veut tout donner, avec une haute intensité, face à Basaksehir, le PSG devra garder dans un coin de sa tête cet élément important.













