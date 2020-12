PSG : L'équipe probable contre Istanbul Basaksehir en C1

Publié le 08 décembre 2020 à 09:30

Pour son match décisif de Ligue des champions face à Istanbul Basaksehir, ce mardi (21h), le PSG de Thomas Tuchel va sortir l'artillerie lourde. Au Parc des Princes, les Parisiens n'ont besoin que d'un point pour se qualifier, mais veulent finir en beauté une phase de poules qui a été très compliquée.

La "troisième finale" du PSG

Après le RB Leipzig (1-0) et Manchester United (3-1), le PSG va jouer sa "troisième finale consécutive" en Ligue des champions. Les mots sont de Thomas Tuchel, qui sait par où le club est passé pour en arriver là. Quasiment promis à une élimination après sa seconde défaite en Allemagne contre Leipzig (1-2), le Paris SG a su faire preuve de caractère et se ressaisir pour aller chercher une place favorable avant la dernière journée. "On va préparer avec beaucoup de sérieux, sans changer de discours. C'est une troisième finale, après Leipzig et Manchester, et on va préparer l'équipe pour la gagner", a promis l'entraîneur du PSG en conférence de presse. "Le premier objectif est de gagner. Je veux que l'on montre du respect pour le jeu et pour l'adversaire. On va tout donner, on joue pour gagner", a-t-il répété, comme une forme d'auto-persuasion.

Il faut dire que le coach du PSG, dans le creux de la vague il y a encore quelques semaines, a parfaitement réussi à la surfer. Il a su remobiliser ses troupes avant Leipzig, puis à nous avant Manchester United, pour enfin avoir sous les yeux une équipe solidaire et guerrière. Le Paris SG n'est finalement jamais mieux que quand il est dos au mur, alors gare à l'excès de confiance face à Istanbul Basaksehir. Mais Thomas Tuchel ne prend pas son adversaire à la légère : "On ne peut pas contrôler le résultat mais on joue pour gagner, pour montrer que nous avons la meilleure équipe. Basaksehir a l'habitude de la Ligue des champions, c'est le champion de Turquie, il nous faudra être à 100 %. En Ligue des champions, les matches faciles n'existent pas."

Angel Di Maria sur le banc ?

Thomas Tuchel devrait sortir l'artillerie lourde contre les Turcs, en faisant notamment confiance à Moise Kean, l'homme en forme en attaque. Et ce, au détriment d'Angel Di Maria, qui ne semble définitivement plus en odeur de sainteté au PSG. Presnel Kimbembe, Marquinhos et Marco Verratti sont d'attaque, tandis que Rafinha, qui a reçu les louanges de son entraîneur en conférence de presse, ne devrait pas débuter.

L'équipe probable du PSG selon L'Equipe : Navas - Bakker, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi - Verratti, Danilo, Paredes - Neymar, Kean, Mbappé.













Par Matthieu