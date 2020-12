PSG : Paris prêt pour sa troisième finale contre Basaksehir

Publié le 07 décembre 2020 à 15:30

Le PSG joue sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi (21h), face à Istanbul Basaksehir, avec la ferme intention de s'imposer. Un nul suffit aux Parisiens, mais Thomas Tuchel ne veut pas s'en contenter et espère revoir le même état d'esprit que contre Manchester United (3-1).

Le PSG déterminé à prendre la première place

Le PSG s'est mis en position de contrôler son destin après ses victoires contre le RB Leipzig (1-0) et à Manchester United (3-1). Et il a fallu cravacher, Thomas Tuchel le sait. "Ça a été un travail très dur pour arriver dans la situation dans laquelle on est, après celle qui était la nôtre il y a quelques matches, a expliqué l'entraîneur allemand. J'ai confiance que tout le monde a compris ça. On va préparer ce match sérieusement, et on ne va pas changer notre discours maintenant. C'est une troisième finale et on va préparer l'équipe pour une troisième victoire consécutive."

Face à Istanbul Basaksehir, le Paris SG n'a besoin que d'un point pour se qualifier, mais pas question pour Thomas Tuchel de jouer le minimum syndical. "Le premier objectif est de gagner, on ne pense pas à autre chose. Je veux qu'on montre à chaque fois le même respect pour le jeu et l'adversaire. On joue pour montrer que nous sommes les meilleurs. Si on finit premier, on peut commencer avec un huitième à l'extérieur. Mais on connait l'histoire difficile du PSG avec les huitièmes de finale. Il faut qu'on utilise nos qualités et qu'on démontre le bon état d'esprit. Il faut du sérieux et de la concentration. On joue contre le champion de Turquie, les matches faciles n'existent pas. Il faut qu'on continue nos efforts", a déclaré en conférence de presse un Thomas Tuchel déterminé.

Quelques absents et des certitudes

Contre Istanbul Basaksehir, Thomas Tuchel "espère pouvoir débuter avec Presnel Kimpembe". Quant à Abdou Diallo, qui "a joué à Manchester United parce que son profil était le bon pour ce match", sa présence dans le onze n'est pas arrêtée. "Il a joué aussi beaucoup de minutes à haute intensité ces derniers temps. Je ne vais pas révéler s'il sera titulaire", a déclaré le coach du PSG.

Pour cette rencontre décisive, le PSG enregistre le retour de Julian Draxler, mais sera toujours privé de Mauro Icardi, Pablo Sarabia et évidemment Juan Bernat. Mais il pourra compter sur Rafinha. "Quand j'étais à Mayence, j'ai vu le Barça B jouer avec son frère Thiago Alcantara, a raconté Thomas Tuchel. C'était exceptionnel alors j'ai suivi sa carrière et celle de Rafinha également. Il a toutes les qualités pour jouer dans n'importe quelle équipe. Il a eu de la malchance avec les blessures. Mais je ne suis pas surpris. Tout ce que j'attends d'un joueur venant de Barcelone, c'est lui : il est humble, il a le sourire, il donne tout à l'entraînement, il a de la qualité technique et tactique. Le défi, c'est qu'il reste en santé. Il a beaucoup de volume. Tout le monde veut un joueur comme lui, c'est un plaisir pour l'entraîneur."













Par Matthieu