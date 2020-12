PSG : Les notes des joueurs contre Istanbul Basaksehir

Publié le 10 décembre 2020 à 09:35

Le PSG s'est largement imposé contre Istanbul Basaksehir (5-1), lors d'une rencontre qui a repris à la 13e minute après son arrêt suite aux incidents de mardi. Les Parisiens ont largement répondu présent et terminent à la première place de leur groupe de Ligue des champions après une phase de poules compliquée.

Neymar guide le PSG

Le PSG n'a pas tremblé face à Istanbul Basaksehir, pour s'offrir sa qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions, au lendemain de l'arrêt de la rencontre à la suite de propos racistes du quatrième arbitre prononcés pour désigner l'ajdoint de l'entraîneur Okan Buruk, Pierre Achille Webo. Le match a repris mercredi là où il avait été stoppé mardi, à 0-0 à la 13e minute. Très vite a débuté le show Neymar. Le Brésilien a pris part aux cinq buts inscrits par le PSG, en ouvrant le score d'une superbe frappe enroulée consécutive à un petit pont puis en en inscrivant deux autre, et menant les siens vers une qualification plus facile. "Il a connu une phase compliquée après la compétition au Portugal (le Final 8, en août) car il a tout donné pour nous là-bas, faisait remarquer Thomas Tuchel. Après, ila eu le Covid et il a eu du mal à bien récupérer. Ces dernières semaines, il gagne du rythme. Il a fait la différence contre Leipzig, contre Manchester United et maintenant. C'était un bon mix entre un jeu simple, dribbles et finition. Une performance extraordinaire."

La presse ne s'y est pas trompée non plus et dresse un portrait élogieux de Neymar. Le Parisien le crédite d'un 9/10, tout comme L'Equipe, qui écrit : "Une énorme prestation, conclue par un triplé. Sa deuxième réalisation est plus facile dans la surface que les deux autres, savoureuses. Il est également sur les deux autres buts du PSG. Il a provoqué le penalty, mais s'est aussi permis une longue chevauchée, partie de son camp." Outre Neymar, Kylian Mbappéétait aussi dans un bon jour. Le Français a enfin retrouvé la faille en Ligue des champions, s'offrant un doublé qui aurait pu se trasnformer en triplé. Avec un 7/10 dans la presse, il fut lui aussi l'un des meilleurs parisiens sur le terrain contre Basaksehir.

Les notes des joueurs de PSG - Basaksehir

Les notes du PSG selon Le Parisien : Navas (7/10) - Florenzi (6,5), Marquinhos (6), Danilo (6), Kimpembe (6), Bakker (6,5) - Rafinha (6,5), Paredes (5,5), Verratti (6,5) - Neymar (9), Mbappé (7).

Les notes du PSG selon L'Equipe : Navas (6/10) - Florenzi (6), Marquinhos (6), Danilo (6), Kimpembe (5), Bakker (5) - Rafinha (5), Paredes (6), Verratti (7) - Neymar (9), Mbappé (7).













Par Matthieu