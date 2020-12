PSG Mercato : Mbappé, le point complet sur sa prolongation

Publié le 09 décembre 2020 à 14:50

La prolongation de Kylian Mbappé est la priorité du PSG et de Leonardo, alors que le contrat de l'international français prend fin en juin 2022. Attiré par certains grands clubs européens, l'attaquant commencerait à envisager sérieusement l'idée de prolonger son bail avec les champions de France encore quelques saisons.

Kylian Mbappé résiste aux phares européens

Real Madrid, Liverpool... Kylian Mbappé a semblé tenté par un départ au prochain mercato estival, à l'issue de sa quatrième saison au PSG. Alors qu'il vient de marquer son centième but sous les couleurs parisiennes, contre Montpellier (3-1), le joueur de bientôt 22 ans pourrait avoir des envies d'ailleurs. Comme Liverpool, par exemple, qui veut l'attirer, notamment par l'intermédiaire de Kevin Phillips, ancien attaquant de Premier League. "Je pense sincèrement que Jürgen Klopp peut convaincre Kylian Mbappé de venir à Liverpool. C’est bien beau de jouer à Paris, mais il ne joue contre personne. Ce serait bénéfique pour lui de venir dans le meilleur championnat du monde, dans l’un des meilleurs clubs de la planète afin de se confronter aux meilleurs défenseurs chaque semaine", avait lâché à Football Insider l'ex-buteur.

Mais c'est le Real Madrid qui a toujours attiré le plus Kylian Mbappé. Florentino Pérez veut absolument se l'offrir, mais les caisses du club sont vides, comme dans la plupart des équipes espagnoles. Le FC Barcelone, avec la rumeur Lionel Messi, étudie un échange colossal, envoyant Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé au PSG contre Kylian Mbappé. "L'échange de joueurs est une possibilité à étudier. Le futur président du Barça doit savoir qu'il rivalisera avec Florentino Pérez, lequel rôde depuis longtemps afin de signer la star française", écrivait il y a quelques jours le quotidien sportif espagnol Sport.

Une prolongation au PSG se dessine

Désormais, la tendance penche plutôt vers une prolongation au PSG, les sorties à ce sujet se multipliant. "Pourquoi voulez-vous que ça nous perturbe ?, a questionné le père de Kylian, Wilfried Mbappé, au sujet des rumeurs de transfert. Pourquoi voulez-vous que, lui, ça le perturbe tout ce qui se dit ? Ça ne peut pas nous perturber parce qu’il joue dans une grande équipe, entouré de grands joueurs, ce qui vous permet de vous rapprocher de vos rêves et de vos ambitions." Les ambitions de l'international français sont bien connues. Elles conditionnent d'ailleurs une éventuelle prolongation, car Kylian Mbappé veut des garanties sportives, après s'être déjà inquiété du mercato estival.

Pour Anne-Laure Bonnet, journaliste sur Téléfoot, "son avenir est ouvert. La balle est dans le camp du Paris Saint-Germain, puisque le PSG souhaiterait prolonger son jeune talent. Mbappé n’a qu’une seule exigence : gagner. Il a des exigences sportives et veut être entouré d’une équipe qui lui donne les moyens de gagner. C’est donc au PSG de la construire pour que lui accepte de rester. Il l’a assez montré, il aime Paris. Il aime le club, c’est son club. Si vous lui faites choisir par le coeur, évidemment qu’il a envie de rester. Mais c’est un jeune homme ambitieux, il veut gagner, tout simplement".

Leonardo confiant, Mbappé convaincu

Selon Le Parisien, l'optimisme règne désormais du côté de Leonardo et des dirigeants parisiens. Le directeur sportif brésilien s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet à le mi-temps de Montpellier HSC - Paris SG. "On parle, on a envie de parler et je pense que lui aussi. Le moment arrive de se faire une idée plus claire sur son futur. On parle tranquillement. Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours. On va continuer", a déclaré Leonardo. Et pour une source proche du club, citée par RMC, "le contexte actuel et la crise du Covid-19 qui touche tous les grands clubs a peut-être refroidi Kylian Mbappé et lui a rappelé qu’il était dans des conditions quasi parfaites au PSG". L'avenir parisien du n°7 semble donc se placer sous de meilleurs auspices qu'il y a quelques semaines.













Par Matthieu