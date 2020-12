PSG - Basaksehir : Ce que l'on sait de l'incident raciste

Publié le 09 décembre 2020 à 10:16

Les joueurs du PSG et de Basaksehir ont décidé de quitter la pelouse du Parc des Princes à la 13e minute du match de Ligue des champions qui les opposait. En cause, des supposés propos racistes prononcés par Sebastian Coltescu, le 4e arbitre roumain, pour désigner Achille Webo, l'entraîneur adjoint du club turc.

La rencontre entre le PSG et Basaksehir arrêtée

Peu avant le quart d'heure de jeu, mardi au Parc des Princes, à l'occasion du sixième et dernier match de la phase de poules de Ligue des champions, un grave incident est venu stopper l'opposition entre le PSG et Basaksehir. C'est une simple faute de Presnel Kimpembe qui a fait basculer la soirée dans l'irréel, ou dans le bien trop réel. Mécontent de la décision de l'arbitre central, Ovidiu Hategan, le banc d'Istanbul s'en plaint au corps arbitral. Achille Webo, ancien international camerounais et adjoint d'Okan Buruk, le coach du Basaksehir, fait partie de ceux-là et en serait, selon le quatrième arbitre, Sebastian Coltescu, à l'origine. Coltescu va alors désigner Webo en utilisant le mot "negro" (ou "negru", noir en roumain) auprès de ses collègues. Selon L'Equipe, "depuis la tribune de presse, le terme est entendu", dans un stade à huis clos où tout s'entend.

Des joueurs courageux prennent une décision forte

Achille Webo va alors sortir du banc et demander, excédé, des explications au quatrième arbitre. "Why you said negro ?", lance-t-il plusieurs fois à Sebastian Coltescu. Un attroupement se forme, Webo ne décolère pas tandis que les joueurs des deux équipes s'approchent et comprennent la situation. "On ne peut pas jouer avec ce gars-là", dit Kylian Mbappé à l'arbitre central. Okan Buruk, le coach stambouliote, ne décolère pas. "Venez, on sort", pose clairement Presnel Kimpembe à ses coéquipiers et adversaires. Le délégué de l'UEFA débarque, Coletescu tente une explication sémantique peu convaincante et l'arbitre tente un retour sur le terrain... Puis Demba Ba, alors remplaçant, vient se placer devant le quatrième arbitre et lui expose clairement : "Quand vous parlez à un homme blanc, vous ne l'appelez pas l'homme blanc. Alors pourquoi le faites-vous avec un homme noir ?"

Comme souvent, l'UEFA pas à la hauteur

Après de nouvelles discussions, où l'on voit notamment Leonardo, descendu sur la pelouse, Zoumana Camara, très touché, et d'autres, Demba Ba demande aux joueurs de ne pas reprendre. Les Parisiens, Mbappé, Neymar et Kimpembe en tête, sont d'accord. Tout le monde rentre au vestiaire. Pour les joueurs, hors de question de reprendre le match si Sebastian Coltescu est toujours présent. Les autorités turques réagissent sur les réseaux sociaux et, comme souvent quand il ne s'agit pas de produire des spots publicitaires ou des campagnes marketing, mais d'agir, l'UEFA bafouille. Elle propose dans un premier temps d'échanger la place du 4e arbitre avec l'un de ceux qui se trouvent dans le car de la VAR. Refus de Basaksehir. Le PSG reste sur la même longueur d'onde. Un long moment, puisque l'UEFA se mure dans le silence. Finalement, une "enquête approfondie" est ouverte par l'instance, tandis que l'annonce d'un report à ce mercredi (18h55) tombe. La rencontre reprendra avec de nouveaux arbitres, mais l'affaire est loin d'être terminée.













Par Matthieu