PSG : Tirage de la Ligue des champions, réaction du Barça

Publié le 14 décembre 2020 à 16:40

Le PSG retrouve le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, après l’humiliante remontada de mars 2017. Régissant au tirage au sort effectué ce lundi, Guillermo Amor, le porte-parole du club catalan, rappelle l’objectif du club de la capitale pour montrer qu’il s’agit d’un adversaire sérieux.

PSG : Guillermo Amor se méfie des Parisiens

Le PSG a hérité du FC Barcelone lors du tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions. La dernière fois que les deux clubs s’étaient rencontrés, le Paris Saint-Germain avait été renversé au Camp Nou (6-1), alors que les Rouge et Bleu avaient pris un sérieux avantage à l’aller (4-0) à Paris. C’était le 8 mars 2017. Ce coup-ci, le Paris Saint-Germain se déplacera sur le terrain du Barça, le 16 février (21h) pour le match aller, puis recevra son adversaire, au Parc des Princes, au retour, le 9 mars 2020.

Avant cette double confrontation, Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles et porte-parole du club espagnol a donné son opinion sur le Paris SG. « On connaît bien le rival, il a des joueurs exceptionnels, le pari du PSG est de se battre pour remporter la Ligue des champions. L'an dernier, il était sur le point de la gagner et je pense qu'il y aspirera à nouveau », a-t-il déclaré sur la télé des Blaugrana.

Neymar, le bourreau, désormais avec le PSG

Pour l’équipe entraînée par Thomas Tuchel, finaliste de la Ligue des champions 2020, c’est l’occasion rêvée de régler ses comptes avec Lionel Messi et ses coéquipiers. Les Parisiens pourront bénéficier de l'aide de leur bourreau d’alors, Neymar, qui est désormais dans leur rang. Pour mémoire, la star brésilienne avait été auteur d’un doublé et d’une passe décisive, lors de l’historique remontée du FC Barcelone sur le PSG. Neymar s'est par ailleurs blessé, contre l'OL, après un tacle de Thiago Mendes.













Par ALEXIS