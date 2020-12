Ligue des champions : Le FC Barcelone pour le PSG !

Publié le 14 décembre 2020 à 12:30

Le PSG jouera son huitième de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone, avec l'espoir de voir Neymar y participer, après sa blessure contre l'OL. Une vieille connaissance pour les Parisiens, qui se sont sortis de leur groupe avec difficulté mais ont fini sur les chapeaux de roues.

Ligue des champions : tirage

Le PSG va retrouver le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions ! Les Parisiens vont faire face à une vieille connaissance, qui ne leur a évidemment pas laissé que des bons souvenirs. La fameuse remontada de 2017 est restée gravée dans toutes les têtes, quand le Paris SG, vainqueur 4-0 à l'aller, s'était effondré 6-1 au retour. En 2015, en quarts de finale, le Paris Saint-Germain avait subi deux revers face au Barça (1-3, 0-2). En 2013, il avait également quitté la compétition au stade des quarts de finale contre les Catalans, cette fois sans perdre (1-1, 2-2). Cette saison, le PSG aura l'occasion de prendre sa revanche face à un FC Barcelone à la peine et beaucoup moins impressionnant qu'auparavant. L'occasion pour les hommes de Thomas Tuchel de laver un vieil affront... ou d'en subir un nouveau.

Le tirage des 8es de la Ligue des champions

Le tirage au sort complet des huitièmes de finale de la Ligue des champions a eu lieu de lundi 14 décembre en Suisse. Les rencontres sont les suivantes : Borussia Mönchengladbach - Manchester City, Lazio Rome - Bayern Munich, Atlético de Madrid - Chelsea, RB Leipzig - Liverpool, FC Porto - Juventus, FC Barcelone - Paris SG, Séville FC - Borussia Dortmund, Real Madrid - Atalanta Bergame. Les huitièmes de finale aller se dérouleront les 16-17 et 23-24 février 2020. Les huitièmes de finale retour se dérouleront les 9-10 et 16-17 mars 2020. À noter que le PSG est, avec le LOSC, le dernier représentant français en Coupe d'Europe cette saison, après les éliminations du Stade de Reims, de l'OGC Nice, du Stade Rennais et de l'OM.













Par Matthieu