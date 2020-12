PSG : La colère du clan Neymar, fracture pour le Brésilien ?

Publié le 14 décembre 2020 à 12:40

La sortie sur blessure de Neymar lors de PSG - OL inquiète beaucoup côté parisien, alors que le père du Brésilien a poussé une colère sur les réseaux sociaux. Une longue absence est redoutée pour la star du Paris SG, dont l'état de la cheville va être scruté de près lors des prochaines heures et des prochains jours.

PSG : Pas de fracture pour Neymar ?

Selon les informations du Parisien, les plus grosses inquiétudes commencent à se dissiper autour de l'état de la jambe de Neymar. "Les premiers examens pratiqués par le staff médical du PSG, ce dimanche soir au Parc des Princes, sont plutôt rassurants, écrit le quotidien francilien. Le Brésilien ne souffre pas de fracture. C’est que redoutaient les médecins du club, et qui aurait nécessité une immobilisation de longue durée comme lors des deux premières blessures de Neymar au pied droit avec le PSG, en février 2018 et janvier 2019."

"Cela ne veut pas dire que la star parisienne est complètement sortie d’affaire, ajoute Le Parisien. En effet, le numéro 10 doit passer ce lundi une IRM qui va permettre de déterminer l’exacte gravité de son entorse. Les spécialistes ont besoin de savoir si les ligaments de la cheville ont été touchés et à quel degré. Mais il semble déjà acquis qu’on ne reverra pas le crack de Santos sur un terrain avant la trêve." Le plus important pour le PSG, c'est que Neymar soit de retour pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en février, dont le tirage a lieu ce lundi 14 décembre.

Le père de Neymar très colère

Thiago Mendes, qui a blessé Neymar d'un tacle mal maîtrisé, s'est tout de suite excusé à l'issue de la rencontre. Mais le père de la star du PSG a néanmoins exprimé sa colère sur les réseaux sociaux. "P... jusqu'à quand ? On a tellement parlé de ça, on a tellement souligné ces excès de violence! Pourquoi ne pas arrêter au début, à la première faute, pourquoi attendre la 7e, 8e, 9e ? On ne prend pas les mesures nécessaires durant tout le match, pendant lequel Neymar a subi sa traditionnelle douzaine de fautes, toujours violentes. Cela encourage ce genre de joueurs et d'attitudes. Continuons et le football va réellement perdre beaucoup... JUSQU'À QUAND LA VICTIME SERA FAUTIVE ? Dépendre de celui qui contrôle le match, de celui qui a l'opportunité de protéger... Qu'est-ce que l'on peut faire...?", a-t-il lâché.













Par Matthieu