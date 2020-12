PSG : L'attitude de Kylian Mbappé encore pointée du doigt

Publié le 17 décembre 2020 à 11:30

Le PSG a remporté une courte mais important victoire face à un promu, le FC Lorient (2-0), mercredi au Parc des Princes. Kylian Mbappé a ouvert le score en provoquant et concrétisant un penalty, mais l'attitude de l'international français sur le terrain n'a pas plu à tous les observateurs.

PSG : Mbappé ne fait plus l'unanimité

Kylian Mbappé a pourtant mis les siens sur de bons rails, mercredi, face au FC Lorient (2-0), en ouvrant le score à la 51e minute sur penalty. Mais son attitude sur le terrain n'a pas plus à David Aiello, journaliste sur La Chaîne L'Equipe. "Il y a quelque chose qui m’a beaucoup dérangé en première période, c’est son attitude, a-t-il reproché au joueur du PSG. Parce qu’il a quand même dégagé, et je pense volontairement, c’est ça qui est pour moi terrible, de façon ostentatoire, un agacement du niveau de ses camarades. On avait vraiment le sentiment qu’il se disait : « Ce soir, je joue avec des peintres ! Je joue avec des joueurs qui n’ont pas le niveau. Ça m’exaspère quand je ne suis pas servi. »"

Une image "déplorable" ?

David Aiello a assuré que son avis sur le buteur du PSG était partagé : "C’est mon interprétation, et je n’étais pas le seul à la faire, mais j’ai trouvé que ça renvoyait une image assez déplorable parce que certes il a fait beaucoup d’appels sans être servi, mais est-ce que ça justifiait ça ? Je me suis même demandé si à un moment il ne cherchait pas du regard la caméra pour montrer son exaspération. C’est une attitude qui m’a choqué. Son penalty a relancé son match et son attitude a été un petit peu plus positive, mais c’est quelque chose qui m’a vraiment interpellé." Ce n'est pas la première fois que Kylian Mbappé reçoit des critiques quant à son attitude sur le terrain. Il avait notamment été pointé du doigt lors des ratés du PSG en Ligue des champions, notamment sur la pelouse d'Istanbul Basaksehir.













Par Matthieu