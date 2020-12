PSG - FC Lorient : Mbappé encore moyen, les notes des joueurs

Publié le 17 décembre 2020 à 09:30

Le PSG n'a pas livré une grande performance contre le FC Lorient, mais a assuré l'essentiel au Parc des Princes (2-0), pour ce match de la 15e journée de Ligue 1. En l'absence de Neymar, les hommes de Thomas Tuchel ont attendu patiemment la seconde période pour ouvrir le score et faire la différence face à des Lorientais réduits à dix.

Le PSG a été patient

Le PSG s'est imposé (2-0) face au FC Lorient, grâce à des buts de Kylian Mbappé, sur penalty, et Moise Kean, en seconde période. "On était calme. On a seulement dit qu'on ne devait jamais perdre notre patience parce que les Lorientais jouaient très bas, a expliqué Thomas Tuchel. Si on fait des erreurs, c'est dans les derniers vingt mètres, pour jouer le contre-pressing. On a parlé de notre couverture. C'était le plus important de ne pas perdre la confiance et la patience. On a fait des erreurs de jugements, de précision. Mais on n'a pas manqué d'énergie. On a eu la volonté d'essayer, on a eu beaucoup de frappes en notre faveur. Gagner 2-0, c'est la meilleure des choses." Une victoire était en effet importante pour le PSG, à quelques jours du choc de Ligue 1 contre le LOSC, au stade Pierre-Mauroy, dimanche (21h).

Le FC Lorient frustré

Du côté des Lorientais, on n'a pas compris la double peine appliquée à Andreaw Gravillon, qui a concédé le penalty à la 49e minute et a reçu un carton rouge. "C’est beaucoup de frustration, à la fois sur le nombre d’occasions qu’on a ratées – j’en ai compté sept – et puis ce fait de jeu et cet arbitrage qui tuent le match, a regretté l'entraîneur du FCL, Christophe Pelissier. On a mis en place un plan de jeu qui a bien fonctionné sur la première mi-temps. Sur la deuxième, une décision ne nous permet pas de continuer sur cette voie et on perd ce match. L’exclusion me semble-t-elle injustifiée ? Oui, et même le penalty me semble « limite », mais Mbappé joue bien le coup. C’est comme ça." Après cette défaite face au PSG, les Merlus restent englués en bas de tableau, à la 18e place de Ligue 1, synonyme de barrage.

Les notes de PSG - FC Lorient

Les notes des joueurs du PSG selon L'Equipe : Rico (7/10) - Florenzi (5), Kehrer (4), Danilo (non noté, Pembélé 5), Kurzawa (7), Bakker (4) - Rafinha (6), Gueye (6), Herrera (5) - Kean (6), Mbappé (4).

Les notes des joueurs du PSG selon Le Parisien : Rico (6/10) - Florenzi (5), Kehrer (4), Danilo (non noté, Pembélé 6), Kurzawa (6,5), Bakker (5) - Rafinha (6,5), Gueye (5,5), Herrera (4,5) - Kean (6), Mbappé (5).

Les notes des joueurs du FC Lorient selon L'Equipe : Nardi (6/10) - Hergault (5), Gravillon (4), Fontaine (5), Morel (6), Le Goff (4) - Le Fée (6), Monconduit (5), Abergel (4), Wissa (4) - Moffi (4).

Les notes des joueurs du FC Lorient selon Ouest-France : Nardi (6/10) - Hergault (5), Gravillon (4), Fontaine (5), Morel (6), Le Goff (5) - Le Fée (5), Monconduit (4), Abergel (6), Wissa (4) - Moffi (4).













Par Matthieu