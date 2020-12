PSG : En interne, la bonne nouvelle qui se change en cauchemar

Publié le 17 décembre 2020 à 17:30

Vainqueur du FC Lorient (2-0), mercredi, à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1, le PSG a repris la deuxième place à l'Olympique Lyonnais et compte bien récupérer son trône dimanche (21h) sur le terrain du LOSC. Mais en début de semaine, le Paris SG a hérité du FC Barcelone en Ligue des champions et, malgré la forme actuelle des Catalans, les Parisiens sont inquiets.

PSG : de la joie à l'inquiétude

Le PSG a eu très peur lors de la phase de poules de Ligue des champions. Mais en s'imposant lors de ses trois derniers matches, contre le RB Leipzig (1-0), Manchester United (3-1) et Istanbul Basaksehir (5-1), les hommes de Thomas Tuchel sont passés de la crainte d'une élimination au premier tour à la joie de retrouver les huitièmes de finale avec la première place du groupe à la clé. Mais le PSG a tiré son meilleur ennemi, le FC Barcelone. "C'est un grand match et un grand défi. Il faudra être prêt pour cette confrontation. Mais c'est l'année prochaine. On a d'autres choses à penser pour arriver bien et en confiance", a réagi le capitaine Marquinhos.

Pour Thomas Tuchel, "c'est un tirage très très difficile contre un des plus grands clubs en Europe. Une équipe super forte. On joue en février, c'est trop tôt pour en parler en détails. Ça va être un grand match et on va tout faire pour arriver dans un bon état d'esprit et dans une bonne forme". Mais derrière les réactions de façade, il y a l'inquiétude, notamment celle du clan Tuchel, son adjoint Zsolt Löw en tête. "La vérité est que nous n’avons pas rêvé du FC Barcelone, même s’ils ne sont pas actuellement en pleine forme, a révélé à Index le technicien. Nous aurions pu avoir un adversaire plus facile. Barcelone a un passé et des joueurs incroyables qui peuvent faire des performances sensationnelles à tout moment, surtout en Ligue des Champions."

Un cauchemar en huitièmes de finale ?

Le FC Barcelone, c'est l'épouvantail du PSG en Ligue des champions. Les Catalans ont, depuis 2013, éliminé à trois reprises le PSG : en 2013 en quarts de finale (1-1, 2-2), en 2015 en huitièmes (3-1, 2-0) et en 2017 avec la fameuse remontada (0-4, 6-1). Mais pour Marquinhos, les temps ont changé. "Cela fait partie du passé, a expliqué le Brésilien. Le club a grandi, l'équipe a gagné en maturité. Il y a eu beaucoup de changements, des nouveaux joueurs sont arrivés. De nombreux joueurs n'étaient pas là pour ces confrontations. C'est un autre contexte, pour Barcelone comme pour nous. C'est vraiment une autre histoire." Mais ce match sera forcément dans un coin de la tête des Parisiens en pénétrant sur la pelouse du Camp Nou le 16 février.













