FC Barcelone : Ronald Koeman réserve une surprise au PSG

Publié le 15 décembre 2020 à 17:55

Pour son prochain match de Ligue des Champions, le PSG va affronter le FC Barcelone. Ronald Koeman, le coach du Barça, a évoqué cette rencontre face au Paris Saint-Germain à qui il réserve visiblement une mauvaise petite surprise.

FC Barcelone : Ronald Koeman veut sortir son joker au dernier moment

Cette saison, le PSG n’est certes pas flamboyant en Ligue 1, mais il continue de se faire respecter en Ligue des champions. Le club de la capitale a terminé 1er de son groupe, ce qui a favorisé sa chute sur le FC Barcelone pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cette rencontre, bien que fixée en février 2021, est déjà aux coeurs des préoccupations en Espagne. Lors de sa conférence de presse pour le match FC Barcelone - Real Madrid, Ronald Koeman n’a pas échappé aux questions sur son prochain adversaire en Ligue des champions.

Le technicien hollandais a été interrogé sur la possible présence d’ Ansu Fati, son jeune prodige blessé et opéré, dans le groupe barcelonais qui va affronter le PSG ? La réponse de Ronald Koeman a été « je l’espère ». Le technicien a ensuite ajouté : « À son âge, il faut prendre le temps, il faut prendre soin de ces choses-là. Mais on verra comment il sera, mais on ne peut rien risquer de ce côté-là ». Le technicien du club catalan a ajouté : « J’espère qu'on l'aura avec nous pour ces deux matches (le 16 février et le 10 mars, ndlr), mais ça dépendra de sa situation.»

Le PSG devra se préparer à la présence de ce jeune attaquant de 18 ans dans le groupe du FC Barcelone. Le buteur est un des plus prometteurs de sa génération ces derniers mois. Même si l'entraîneur en dit peu sur l'état de sa blessure, sa présence à ce choc serait presque assurée, selon la presse espagnole.













Par Gary SLM