FC Nantes : Pour les joueurs, Patrick Collot ne change rien...

Publié le 18 décembre 2020 à 11:15

Alors qu'il maîtrisait son match face au Stade de Reims, le FC Nantes a pris trois buts en six minutes et s'est finalement incliné (2-3) en Champagne. À l'issue du deuxième match de Patrick Collot depuis l'éviction de Christian Gourcuff, les joueurs ont semblé abattus. Pour certains, il n'y a aucune différence à avoir changé d'entraîneur...

Patrick Collot ne s'explique pas la défaite du FC Nantes

"Je n’arrive pas à me l'expliquer encore. Il faudra que je revoie le match." C'est en ces termes que Patrick Collot, nommé entraîneur en remplacement de Christian Gourcuff, limogé après la défaite (0-4) du FC Nantes contre Strasbourg, a parlé de la rencontre des siens à Reims. À Auguste-Delaune, les Canaris menaient au score avant de s'effondrer. "On avait fait plutôt une bonne première période, on était bien en place, organisé et on les empêchait de développer du jeu. On avait l’avantage et on avait fait le plus dur. On est entreprenant, on se crée des occasions et tout s’écroule en dix minutes. Quand on est dans ces situations difficiles, c’est qu’on fait des erreurs. Et on doit les gommer. Le championnat ne s’arrête pas aujourd’hui et il reste pas mal de batailles à mener", s'est voulu rassurant le coach des Jaune et Vert. Pourtant, les joueurs semblent touchés...

"Pas de choc psychologique" avec Collot

Randal Kolo Muani, après la rencontre, a déclaré que ses coéquipiers et lui étaient "un peu abattus après avoir eu cette maîtrise pendant tout le match". Le joueur du FC Nantes remarque aussi que "l'ambiance dans le vestiaire est un peu électrique". La nomination de Patrick Collot n'a pas non plus eu l'effet escompté sur le groupe nantais. "Le nouvel entraîneur a changé quelques trucs, mais il n'y a pas eu un grand changement entre le coach Gourcuff et le coach Collot. Je ne pense pas qu'il y ait eu un choc psychologique avec le changement d'entraîneur, regrette Randal Kolo Muani. On a du mal à faire mal, on subit un peu trop les choses. On est en manque de confiance, il va falloir relever la tête très vite à Angers." Ce sera dès dimanche (15h), pour la seizième journée de Ligue 1, face à une équipe amoindrie mais toujours dangereuse à manœuvrer.













Par Matthieu