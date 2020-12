Angers SCO : Hécatombe au SCO pour jouer le FC Nantes et l'OM

Publié le 17 décembre 2020 à 17:15

Angers SCO a marqué le pas cette semaine avec deux matches sans victoire, sur la pelouse de l'ASSE (0-0) et à domicile contre le RC Strasbourg (0-2). Pénalisés par plusieurs absences, les hommes de Stéphane Moulin le seront encore contre le FC Nantes, dimanche (15h), et probablement face à l'OM, mercredi (21h), alors que l'infirmerie angevine ne désemplit pas.

Angers SCO a payé son inefficacité contre le RC Strasbourg

Stéphane Moulin et ses joueurs ont eu un petit temps d'arrêt cette semaine. Vendredi, les Angevins n'ont pas su trouver la faille sur le terrain de l'ASSE (0-0). Mercredi, rebelote, face au RC Strasbourg (0-2), qui a été plus efficace que les Stéphanois quelques jours auparavant. Pourtant, Angers SCO n'a pas fait un mauvais match dans des conditions difficiles. "Je ne vais pas tout dévoiler de notre jeu, mais c’est un match que je n’aime pas, a commenté l'entraîneur du SCO. Pour tous les amoureux de la possession, on l’a eu. Mais on n’a pas réussi à emballer le match dans des conditions difficiles et un terrain glissant. C’est pour ça qu’il n’y a pas eu d’envolées. Des deux côtés. Il faut les féliciter de leur victoire car ils ne l’ont pas volée mais on se dirigeait vers un match nul. Ce que je regrette, c’est qu’on a eu les opportunités avant. C’est ce qui me fait enrager, car ça se reproduit trop souvent. Quand on veut gagner des matches, l’opportunité d’ouvrir le score, il faut la prendre."

Encore plus de blessés face au FC Nantes...

Il faut dire qu'Angers SCO ne profite pas d'un effectif pléthorique en ce moment. Ibrahim Amadou est toujours blessé et, selon les informations du Courrier de l'Ouest, ne devra pas faire son retour avant 2021, manquant ainsi les matches contre le FC Nantes et l'OM. Sofiane Boufal est dans le même cas que l'ancien Sévillan. Il poursuit "son travail de rééducation afin d'éviter une opération de l'ischio". Mais d'autres absences devraient être à déplorer contre les Canaris. "On perd deux joueurs sur blessure qui pouvait déstabiliser l’adversaire. Ce n’est pas une très bonne soirée", a concédé Stéphane Moulin à l'issue de la défaite d'Angers SCO contre le RC Strasbourg. En effet, Angelo Fulgini a quitté ses partenaires avec "une bonne entorse de la cheville gauche", tandis que Farid El Melali souffre de l'épaule, avec une possible lésion ligamentaire. Dernier blessé, Sada Thioub, qui est entré en jeu mercredi, "se ressent encore de son entorse du genou et ne s'est pas entraîné jeudi". Il est incertain pour le déplacement à Nantes, également. Avec ce revers, le SCO glisse à la 9e place de Ligue 1, mais voit Montpellier, 5e, toujours à portée à trois points.













Par Matthieu