FC Nantes : Christian Gourcuff viré, un intérimaire nommé

Publié le 08 décembre 2020 à 11:30

Le FC Nantes a mis fin au contrat qui le liait à Christian Gourcuff, ont annoncé ce matin nos confrères de 20 Minutes, et a nommé un intérimaire. La défaite des Canaris face à Strasbourg à domicile (0-4) aura été celle de trop pour l'entraîneur breton, qui quitte la Maison Jaune après un an et demi sur le banc.

Fin de l'histoire entre Christian Gourcuff et le FC Nantes

C'est déjà, et à nouveau, la fin de l'histoire pour un entraîneur au FC Nantes. Christian Gourcuff devient le 14e, 16e, 17e ou 18e (les comptes diffèrent parfois, on ne sait plus) coach du FCN à être lessivé sous l'ère Waldemar Kita. Le Breton paye les mauvais résultats chroniques des Canaris, tristes 13es la saison passée et actuels 14es, vainqueurs de seulement cinq matches en 2020 et qui viennent d'être fessés à domicile par le RC Strasbourg (0-4), alors avant-dernier de Ligue 1. Un bilan calamiteux pour le désormais ex-entraîneur du FC Nantes, qui avait senti le vent tourner ces derniers jours, déclarant : "Si je ne conviens pas à la situation, ce n’est pas un souci..."

Patrick Collot entraîneur intérimaire

C'est l'adjoint de Christian Gourcuff, Patrick Collot, qui prendra l'intérim le temps de la transition, "au moins jusqu'en janvier", précise 20 Minutes. Plusieurs noms sont à l'étude côté FC Nantes. Notamment ceux, ronflants, de Laurent Blanc ou Patrick Vieira, tout juste débarqué de l'OGC Nice. Le club étudie aussi la possibilité de faire venir l'entraîneur suisse René Weiler, libre depuis son départ d'Al Ahly en octobre et dans le giron de Mogi Bayat, le super-agent qui a presque fait main basse sur le FC Nantes.

La liste des entraîneurs passés par le FC Nantes sous l'ère Waldemar Kita fait peur. Depuis 13 ans, "le FC Nantes version Kita, c’est 14, 17 ou 18 entraîneurs selon la manière de compter et 120 recrues", écrit Ouest-France. "Son successeur – il faut déjà y penser – portera le numéro 15, 18 ou 19. Peu importe. Son tour viendra et assez vite si le mouvement perpétuel reste le domaine réservé au poste d’entraîneur. Très rapidement, il comprendra dans quel bourbier il s’est invité car il faut le vivre de l’intérieur pour mesurer l’étendue des dégâts", conclut le quotidien régional, fataliste...













Par Matthieu