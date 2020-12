PSG : La grosse colère de Neymar après une décision importante

Publié le 18 décembre 2020 à 16:45

Si le Ballon d'Or ne sera pas attribué cette année, la FIFA a décerné ses récompenses pour 2020, mais ni Neymar, ni aucun joueur du PSG n'y figure. De quoi provoqué la colère et l'incompréhension du Brésilien et de ses coéquipiers, qui ont remporté trois trophées cette année et sont allés jusqu'en finale de la Ligue des champions.

Le PSG pas récompensé par la FIFA

Malgré la situation particulière due à la pandémie de Covid-19, le PSG a réussi un excellent exercice 2020. Les hommes de Thomas Tuchel ont remporté trois titres : la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue pour sa dernière édition. À ces trois succès, on peut ajouter le Trophée des champions gagné à l'aube de la saison 2019-2020 et une finale de Ligue des champions atteinte pour la première fois de l'histoire du club. Le PSG peut également remporter un nouveau Trophée des champions, dès le 13 janvier, face à l'OM. Cela n'a pourtant pas suffi selon les experts de la FIFA et les joueurs professionnels. En effet, l'instance internationale décernait ses prix à l'occasion de sa cérémonie FIFA-The Best. Mais aucun Parisien ne figure dans le top 3 des joueurs, des entraîneurs ou dans l'équipe-type de l'année. Une grosse surprise pour les observateurs et les supporters du PSG

Neymar en colère après la FIFA

Le trophée individuel FIFA-The Best a été attribué au buteur polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, devant les habituels Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le premier joueur du PSG, Kylian Mbappé, n'est que 7e, tandis que Neymar est 9e. Le titre de meilleur entraîneur revient à Jürgen Klopp, de Liverpool, devant Marcelo Bielsa de Leeds United et Hans-Dieter Flick du Bayern Munich. Thomas Tuchel ni figurait même pas dans les cinq prétendants. Enfin, dans l'équipe type de l'année, aucun Parisien non plus ! Ce qui a provoqué l'étonnement de Neymar, qui a posté un message ironique sur Instagram disant : "Les PSG joue à un autre sport." Son compatriote Richarlison a appuyé ces propos d'un "No Neymar no party" (pas de Neymar, pas de fête).

L'équipe type FIFA-The Best : Bekker (Liverpool) - Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Ramos (Real Madrid), Davies (Bayern Munich) - Kimmich (Bayern Munich), Alcantara (Bayern puis Liverpool), De Bruyne (Manchester City) - Messi (FC Barcelone), Lewandowski (Bayern Munich), Cristiano Ronaldo (Juventus).













Par Matthieu