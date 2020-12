PSG Mercato : Le Real Madrid change tout ! Messi vers Paris ?

Publié le 16 décembre 2020 à 12:00

L'avenir de Kylian Mbappé au PSG est toujours incertain, alors que le Français n'a toujours pas trouvé un accord avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat. le n°7 du Paris SG, dont le contrat prend fin en juin 2022, est tiraillé entre son désir de continuer l'aventure parisienne et ses envies d'ailleurs. Et la presse anglaise a lâché une petite bombe sur l'avenir du joueur au mercato.

Mbappé et le PSG, un futur commun dans le brouillard

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG risque d'être le feuilleton qui va animer le club de la capitale pour les semaines à venir. Alors que son contrat prend fin en juin 2022, l'international français n'a toujours pas signé de nouveau bail avec le Paris SG et ses intentions ne sont pas claires. Leonardo, le directeur sportif du club, a récemment révélé que les choses avançaient entre le club et Mbappé, petit à petit. Mais les conditions du joueur pour prolonger ne peuvent être immédiatement comblées. Le n°7 du PSG souhaiterait être assuré de renforts conséquents pour l'équipe, qu'il trouve affaiblie depuis le mercato estival et en comparaison à la saison passée. Des garanties difficiles à apporter sur le court terme et qui pourraient faire durer les discussions, laissant le temps aux clubs intéressés de se positionner et de travailler à un plan de bataille.

Le Real Madrid a les fonds pour Mbappé !

C'est le cas du Real Madrid, qui souhaite attirer Kylian Mbappé depuis un bon moment. Florentino Pérez en a longtemps fait sa priorité, mais la situation financière du club madrilène est compliquée. Les pertes liées au Covid-19 touche particulièrement les Merengue, au point qu'un trait a un temps été tiré sur l'éventualité de recruter le Français. Mais impossible n'est pas madrilène et le président du Real semble avoir trouvé une solution. Selon Eurosport UK, le Real Madrid "a les ressources financières pour formuler une offre" au PSG et à Kylian Mbappé. Une offre conséquente même, afin qu'il ne s'agisse pas d'un coup dans l'eau. Le Paris SG pourrait alors étudier sérieusement la proposition, tout comme le joueur. Libéré du salaire de Kylian Mbappé, le PSG y verrait là une énorme opportunité de faire venir Lionel Messi. Le tout en faisant entrer un gros chèque dans les caisses du club. Un retournement de situation alors que l'on croyait le Real Madrid hors course et Manchester United en pole position. Mais Florentino Pérez a l'air déterminé et quand le président madrilène veut quelque chose, il sait l'obtenir.













Par Matthieu