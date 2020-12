PSG Mercato : Contre Mbappé, Paris va piller le Real Madrid

Publié le 18 décembre 2020 à 14:15

Le départ de Kylian Mbappé du PSG se fait de plus en plus sentir. La star parisienne semble se rapprocher du Real Madrid, alors que le club espagnol a, selon la presse espagnole, débloquer les fonds nécessaire pour le transfert et le contrat du joueur. Les dirigeants parisiens, de leur côté, veulent certains joueurs de Zinédine Zidane en échange de leur pépite.

Le Real Madrid a fait le nécessaire pour Kylian Mbappé

Rien n'est encore fait pour la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Le buteur parisien tarde et aurait l'intention de laisser planer le doute encore quelques semaines, au moins jusqu'au huitième de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone, sur sa décision. En attendant, les prétendants placent leurs pions, se rendant bien compte que l'international français n'a pas la ferme intention de rester au Paris SG. Eurosport UK a récemment révélé que le Real Madrid "a les ressources financières pour formuler une offre" au PSG pour Mbappé. Les Merengue ont aussi l'argent nécessaire pour offrir un salaire plus que conséquent au buteur, que Florentino Pérez convoite depuis ses années monégasques. La priorité du Real Madrid est bien placée sur le Parisien, bien devant le Rennais Eduardo Camavinga ou le Mancunien Paul Pogba.

Le PSG veut plusieurs joueurs en échange

Pour faire baisser le prix de vente de son joueur, le PSG pourrait proposer au Real Madrid d'inclure certains joueurs dans le deal. Leonardo a clairement exprimé ses souhaits et les cibles convoitées. Marco Asensio fait partie des joueurs visés. L'ailier espagnol ne serait pas contre un départ à Paris, selon TodoFichajes, mais Zinédine Zidane n'aime pas trop l'idée de perdre son joueur. L'entraîneur français n'est de toute façon pas très chaud pour laisser partir les membres de son effectif que souhaite engager le PSG. Outre Asensio, les dirigeants des champions de France veulent s'attacher les services de Rodrygo et Vinicius Jr. Des profils offensifs qui pourraient accompagner Neymar, voire Lionel Messi, la saison prochaine, mais qui pourrait aussi simplement servir à faire de la revente pour le PSG. En acquérant au moins deux de ces trois joueurs, Leonardo et Paris auraient l'occasion d'empocher un énorme chèque pour Mbappé mais également pour les anciens Madrilènes, ce qui leur laisserait les coudées franches pour le mercato et par rapport au fair-play financier.













Par Matthieu